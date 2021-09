Iga Świątek walczy o półfinał turnieju w Ostrawie. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Rywalizacja w Ostrawie to dla Igi Świątek pierwszy turniej po wielkoszlemowym US Open, w którym doszła do 1/8 finału. Jest to również pierwszy turniej, w którym Polka jest rozstawiona z numer 1. W I rundzie tenisistka miała wolny los. W II zmierzyła się z Julią Putincewą. Mimo że wygrała 2:0 (6:4, 6:4), mecz nie należał do najłatwiejszych.

Jelena Rybakina - kim jest?

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Ostrawie rywalką Igi Świątek będzie Jelena Rybakina. Tenisitki nigdy jeszcze nie zmierzyły się ze sobą w oficjalnym spotkaniu. Reprezentantka Kazachstanu w II rundzie pokonała Magdę Linette po trzysetowym pojedynku (6:3, 2:6, 6:1). W I rundzi bez problemu pokonała Weronikę Kudiermietową 2:0 (6:1, 6:3). Kazaszka zajmuje obecnie 16. pozycję w rankingu WTA.

Mecz Iga Świątek – Jelena Rybakina. Gdzie i kiedy oglądać?

Spotkanie Iga Świątek – Jelena Rybakina, rozpocznie się w piątek 24 września, około godziny 16. Zawodniczki spotkają się ze sobą na korcie pierwszy raz w swojej karierze. Mecz można oglądać na Canal+Sport, Canal+online, SportKlub oraz w serwisie Player.pl.

Czytaj też:

Nowy ranking WTA. Rekordowa pozycja Igi Świątek