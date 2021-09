Świątek skomentowała swój występ w Ostrawie. „Dałam z siebie wszystko”

Iga Świątek zaprezentowała się podczas turnieju WTA 500 w Ostrawie z dobrej strony. Polka po raz pierwszy w historii była rozstawiona z turniejową jedynką i dotarła do półfinału, w którym niestety uległa w pojedynku z Marią Sakkari Po zakończonym meczu nasza tenisistka podeszła do polskich fanów, których nie brakowało na trybunach i rozdała parę autografów. Później zwróciła się do swoich kibiców poprzez social media.

Świątek napisała do fanów

Iga Świątek zwróciła się do swoich fanów w poście na Twitterze. „To był dobry tydzień, także dzięki wam” – zaczęła swój wpis tenisistka. „Dałam z siebie wszystko, a teraz pora zadbać o zdrowie i przygotować się do turnieju w Indian Wells” – dodała Polka. Świątek dodała też, że zmęczenie daje się już we znaki, ale „na horyzoncie cały czas są ekscytujące cele”.

Przed Igą Świątek jeszcze dwa wydarzenia. 4 października rozpocząć się ma Indian Wells. Później zaś Polka weźmie udział w turnieju dla najwyżej sklasyfikowanych tenisistek w rankingu WTA, w którym to tenisistka z Raszyna będzie po aktualizacji zajmować czwarte miejsce.

