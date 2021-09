Hubert Hurkacz weźmie udział w San Diego Open. Znamy pierwszego przeciwnika i drabinkę

Hubert Hurkacz udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w rozgrywkach San Diego Open. Turniej już się rozpoczął, ale Polak dostał od organizatorów dodatkowe wolne i rozpocznie zmagania nieco później. Znamy już początek drabinki, w której znalazł się pochodzący z Wrocławia sportowiec.

Teoretycznie łatwy początek

W minioną niedzielę, 26 września, Hubert Hurkacz wygrał swój trzeci turniej ATP w 2021 roku. Następnie udał się z Metz do San Diego, gdzie weźmie udział w następnym turnieju. Polak musi najpierw dojść do siebie po długiej podróży, dlatego na korcie zobaczymy go dopiero w trzecim dniu zawodów. Wiemy też, z kim wówczas się zmierzy – jego rywalem będzie Alex Bolt. Pochodzący z Australii zawodnik jest sklasyfikowany na 144. miejscu rankingu ATP. Wrocławianin jest 12. Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą dwa razy i zawsze górą był Bolt. Do ich trzeciego spotkania dojdzie 29 września.

Teraz jednak znacznie większe szanse eksperci dają Hurkaczowi. Gdyby go pokonał, w 1/8 finału zmierzyłby się z Asłanem Karacewem. Rosjanin byłby już znacznie mocniejszym przeciwnikiem, o czym również świadczy jego 24. miejsce w klasyfikacji ATP. Potencjalny rywal Hurkacza również już wcześniej rozpoczął rywalizację w turnieju. Na inaugurację zmagań zmierzył się z Federico Delbonisem, z którym wygrał 2:0 (6:1 i 7:5).

Droga do ćwierćfinału

Z kolei w 1/4 finału Polak, po ewentualnym pokonaniu Karacewa, trafi na kogoś z tria: Marton Fucsovics, Grigor Dimitrow, Felix Auger-Aliassime. Najpierw pierwsi dwaj zagrają ze sobą, a zwycięzca z tej pary zmierzy się z Kanadyjczykiem.

Czytaj też:

Były piłkarz Bayeru i Fenerbahce podejrzany o morderstwo. Powodem była błahostka