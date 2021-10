Trudno zrozumieć ten kryzys. Iga Świątek odpadła z Indian Wells w rywalizacji deblowej

W singlowej rywalizacji w Indian Wells Iga Świątek radzi sobie doskonale, ale w deblu niestety już nie poszło jej tak dobrze. Przeciwniczkami Polki oraz Bethanie Mattek-Sands były Su-Wei Hsieh oraz Elise Mertens i to one przeszły do dalszego etapu turnieju.

Trudno w to uwierzyć, ale już po 1/8 finału turnieju Indian Wells Iga Świątek pożegnała się z nim w rywalizacji deblowej. Niewiele na to wskazywało, a jednak nasza zawodniczka, występująca w parze z Bethanie Mattek-Sands, nie poradziła sobie z rywalkami i odpadła z rozgrywek. Rewelacyjny pierwszy set w wykonaniu Świątek i jej partnerki Był to rezultat nieoczekiwany, ponieważ Polka i Amerykanka znakomicie rozpoczęły spotkanie. W pierwszym secie praktycznie nie popełniały błędów i oddały rywalkom zaledwie jednego gema. Wtedy, gdy partnerka warszawianki zepsuła serwis. Poza tym zawodniczki te były skuteczne, agresywne przy siatce i lepiej skomunikowane od przeciwniczek. Wynik 6:1 w tej części starcia nie dziwił ani trochę. Kryzys i spektakularna pogoń Trudno jednak zrozumieć to, co stało się ze Świątek i Mattek-Sands w drugiej partii. Ją również zaczęły koncertowo, ale przy prowadzeniu 4:2 i możliwości podwyższenia wyniku na 5:2 wpadły w poważny kryzys. Najpierw nasza reprezentantka trafiła w siatkę przy break poincie, później Amerykanka w prosty sposób zepsuła podania, zaczęło brakować skuteczności i przebojowości… A Hsieh i Mertens wręcz przeciwnie, tylko nabierały rozpędu i wygrały 6:4. Do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był zatem tie-break, ale w nim Świątek i Mattek-Sands nie przełamały się. Co prawda desperacko i wręcz heroicznie broniły się przed porażką – obroniły aż trzy piłki meczowe i z 1:8 dogoniły wynik aż do 8:9. Niestety jednak w kluczowym momencie Hsieh wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności i świetnym wolejem wyeliminowała Polkę i Amerykankę z deblowego turnieju Indian Wells. Ostatecznie było więc 2:1 (1:6, 6:4, 10:8) dla Hsieh i Mertens Czytaj też:

