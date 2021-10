Trudny rywal dla Hurkacza w ćwierćfinale Indian Wells. Podajemy, kiedy Polak zmierzy się Dimitrowem

Już niebawem Hubert Hurkacz rozegra kolejne spotkanie w Indian Wells. W Stanach Zjednoczonych idzie mu bardzo dobrze, aczkolwiek w ćwierćfinale trafił na mocnego przeciwnika. To Grigor Dimitrow – rywal, z którym Polak nie grał jeszcze ani razu w karierze.

Hubert Hurkacz zabójczo skuteczny w Indian Wells

Pochodzący z Dolnego Śląska sportowiec narobił kibicom nadziei na to, że w kalifornijskich rozgrywkach osiągnie kolejny wielki sukces w karierze. Wcześniej triumfował bowiem w Metz, słabo poszło mu w San Diego, ale akurat na Indian Wells odzyskał świeżość i dobrą formę.

Widać to było szczególnie w dwóch poprzednich meczach. Najpierw Hurkacz pokonał Francesa Tiafoe w efektownym stylu. Był sprytniejszy od przeciwnika praktycznie w każdym aspekcie. W pewnym momencie swoją skutecznością tak zirytował przeciwnika, że ten ciskał piłką nie tam, gdzie trzeba – na przykład w trybuny, po kolejnym nieudanym zagraniu. Wtedy wygrał 2:0 (6:3 i 6:2).

Dimitrow czeka w ćwierćfinale

Asłan Karacew miał być dla Polaka trudniejszym przeciwnikiem. Zwłaszcza że to Rosjanin wygrał starcie z naszym reprezentantem podczas wspomnianych zawodów w San Diego. Tym razem jednak to wrocławianin nie dał szans konkurentowi. Dobrze szło mu zwłaszcza w pierwszym secie, gdy zdobywał punkty po niemożliwych do odbicia serwisach. Ostatecznie zwyciężył 2:0 (6:1 i 6:3).

Czy Dimitrow postawi Hurkaczowi trudniejsze warunki niż jego poprzedni rywale? Tego należy się spodziewać, biorąc pod uwagę, że w 1/8 finału Bułgar wyeliminował Daniiła Miedwiediewa, którego uważano za zdecydowanego faworyta w tamtej parze. Aktualnie Polak zajmuje 12. miejsce w rankingu ATP. Jego przeciwnik plasuje się na 28. lokacie, ale ta przewaga nie może uśpić czujności Biało-Czerwonego.

Gdzie i o której godzinie oglądać mecz Hurkacz – Dimitrow?

Pojedynek Hurkacza z Dimitrowem odbędzie się jako drugi w kolejności. W związku z tym Polak i Bułgar powinni wyjść na kort 14 października około godziny 21:30 czasu polskiego. Transmisję meczu będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport i w serwisie polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Rosja w żałobie. Młody łyżwiarski talent zmarł w wyniku tragicznego wypadku