Djoković komentuje sprawę nadchodzącego Australian Open. „Jestem roczarowany”, „To jest straszne”

Novak Djoković wygrał w roku 2021 roku aż trzy turnieje wielkoszlemowe. Pierwszym z nich był Australian Open, który jest obiektem obecnych rozważań tenisisty. Organizatorzy zastanawiają się bowiem, czy następna edycja turnieju nie powinna się odbyć tylko dla sportowców, którzy są zaszczepieni. Takie rozwiązanie nie podoba się serbskiemu zawodnikowi. W rozmowie z dziennikiem „Blić” skomentował sprawę.

Małe zainteresowanie Australian Open

Djoković stwierdził, że mało sportowców interesuje się warunkami gry w Australian Open. Jestem na bieżąco z sytuacją w Australii i z tego co rozumiem ostateczna decyzja rządu Australii i Tennis Australia ma zapaść za około dwa tygodnie – powiedział zawodnik w rozmowie z dziennikiem „Blić”. Wtedy dopiero większość graczy podejmie decyzję czy akceptuje postanowienia. – Wątpię, że warunki zmienią się znacznie względem tego, co mieliśmy w zeszłym roku. Nie zabraknie ograniczeń – stwierdził tenisista.

Według Djokovicia największym problemem może być ostra izolacja, która ewentualnie może wykluczyć tenisistę nawet na dwa tygodnie z treningów. – Zawodowy sportowiec, który znajduje się na takiej kwarantannie, nie jest w stanie odpowiednio przygotować się do turnieju. Zwiększa się też ryzyko kontuzji – zaznaczył Serb.

Djoković jest przeciwny „szczepionkowej dyskryminacji”

Novak Djoković nie ujawnił do tej pory, czy jest zaszczepiony i nadal nie zamierza tego zrobić. – To jest sprawa prywatna. Media sieją strach i panikę, a ja nie chcę brać w tym udziału – powiedział 20-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych. – To straszne, że chcemy dyskryminować kogoś, kto ma prawo sam zdecydować o tym czy się zaszczepi, czy nie – stwierdził sportowiec. – Jestem bardzo rozczarowany tym, że osoby, które przyjęły szczepionkę, tak konfliktują się z tymi, które tego nie zrobiły – dodał Serb. Trzeba zaznaczyć, że mimo że Djoković nie zdradził czy przyjął szczepionkę, ale odrzucał sugestię, że identyfikuje się z antyszczepionkowcami.

Djokovicia zabraknie na Australian Open?

Australian Open, które ma rozpocząć się w drugiej połowie stycznia 2022 ma być dla Djokovicia szansą na prześcignięcie w tytułach wielkoszlemowych Rogera Federera i Rafaela Nadala. Cała trójka ma w tym momencie po 20 tytułów w tych prestiżowych turniejach. Dodatkowo, zawody w Australii są ulubionymi rozgrywkami Serba – wygrywał tam aż 9-krotnie. – Biorąc wszystko to, co powiedziałem, pod uwagę, nadal nie wiem, czy tam zagram – stwierdził Djoković.

