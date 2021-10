Sytuacja Huberta Hurkacza się skomplikowała. Polak musi gonić rywali

Jannik Sinner wygrał z Casperem Ruudem w 1/4 finału turnieju w Wiedniu 2:0 (7:5, 6:1). Nie jest to dobra informacja dla Huberta Hurkacza, który walczy o udział w prestiżowym wydarzeniu, jakim jest ATP Masters Finals w Turynie. Polak bowiem będzie musiał gonić swoich rywali w walce o awans do turnieju.

Sytuacja w tabeli Race to Turin

W turnieju ATP Masters Finals bierze udział zawsze ośmiu najlepszych tenisistów z rankingu. Udział w nim ma już zapewniony sześciu zawodników: Novak Djoković, Daniił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andriej Rublow i Matteo Berretini. W walce o pozostałe dwa miejsca pozostali Ruud, Sinner, Hurkacz i Cameron Norrie. Drugi z nich dzięki dobrej postawie w turnieju ATP w Wiedniu znacząco przybliżył się do tego sukcesu.

Paryż będzie kluczowy

Jannik Sinner za awans do półfinału zawodów w Wiedniu zainkasował już minimum 120 punktów. Maksymalnie może ich zdobyć 500. W przypadku wygrania 1/2 finału Włoch awansuje w zestawieniu na pozycję numer siedem. Do końca walki o kwalifikację do turnieju Masters pozostały dwa wydarzenia – ATP 1000 w Paryżu i ATP 250 w Antwerpii. Kluczowy będzie oczywiście ten pierwszy, w którym za awans do 2. rundy otrzymuje się 45 punktów, a do 3. 90 punktów. Jeśli Polakowi uda się zagrać dalej będzie kolejno inkasował 180 pkt. (ćwierćfinał), 360 pkt. (półfinał) i 600 punktów za finał, a 1000 za wygraną całego turnieju.

Aby zagrać w Turynie Hurkacz musi bardzo dobrze zaprezentować się w Paryżu i przede wszystkim zajść wyżej niż jego bezpośredni przeciwnicy w walce o ATP Masters Finals.

