Hurkacz w kolejnej rundzie ATP 1000 w Paryżu! Polak poradził sobie z Tommym Paulem

3 listopada odbył się pierwszy mecz ATP 1000 w Paryżu, w którym wystąpił Hubert Hurkacz. Przeciwnikiem Biało-Czerwonego był Tommy Paul. Naszego reprezentantowi bardzo zależało na wygranej – tak jak ogólnie na dojściu do dalekiej fazy tego turnieju – i ta sztuka udała mu się bez większego kłopotu.

Hubert Hurkacz walczy o udział w ATP Finals

Dlaczego uzyskanie dobrych rezultatów w stolicy Francji jest takie ważne? Polak wciąż walczy bowiem o udział w rozgrywkach ATP Finals. Te elitarne zawody przeznaczone są jedynie dla najlepszych tenisistów z całego świata i wystąpi w nich zaledwie ośmiu zawodników. Już teraz aż sześciu graczy ma zapewniony awans. W tym gronie są Novak Djoković, Daniił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andriej Rublow i Matteo Berrettini. Znalezienie się w tym gronie byłoby więc dla Hurkacza nie lada prestiżem.

Hurkacz górą w pierwszym secie

Nasz zawodnik rozpoczął rywalizację w znakomitym stylu. Wygrał bowiem aż pięć gemów z rzędu, a niektóre punkty zdobywał bardzo efektownie. Szczególnie mogły podobać się te, które zyskiwał za sprawą asów serwisowych – tak mocnych, że Amerykanin nie był w stanie ich odbierać. Wrocławianinowi udały się też dwa przełamania i w ten sposób uzyskał wysokie prowadzenie. Po piątym gemie to jednak Paul zaliczył serię wygranych gemów i doprowadził do remisu. Dopiero wtedy Hurkacz się obudził i po zaciętej walce doprowadził do zwycięstwa 7:5 w pierwszym secie.

Wielkie emocje w drugiej partii

W drugim walka między tenisistami była zdecydowanie bardziej wyrównana. Amerykanin nie dawał Polakowi odskakiwać na większy dystans. Znów jednak kilka asów serwisowych ze strony naszego reprezentanta sprawiło jego rywalowi ogromne problemy. Głównie dzięki nim utrzymywał Biało-Czerwony utrzymywał nad oponentem minimalną przewagę.

Gra toczyła się gem za gem i to Paul pod koniec partii znalazł się w lepszej sytuacji. Przy stanie 5:3 Amerykanin był już blisko zwycięstwa w całym secie. Polakowi udało się jednak odrobić straty i doprowadzić do wyrównania, a następnie zapisać na swoim koncie kolejnego, szóstego już gema. Amerykanin wyrównał jednak rezultat i sprawił, że o zwycięstwie w partii decydował tie-break. W tym górą był Hurkacz, który wygrał spotkanie 2:0 (7:5, 7:6) i awansował do kolejnej rundy turnieju.

