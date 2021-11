Iga Świątek ma gest. Przekazała duże pieniądze na cele charytatywne

Iga Świątek prezentuje klasę nie tylko na korcie, ale i poza nim. Polska tenisistka zdecydowała się skorzystać ze swoich możliwości i zasięgów, by wesprzeć finansowo i nagłośnić działalność dwóch organizacji, niosących pomoc dzieciom. O wszystkim poinformowała na swoim Instagramie.

Iga Świątek przekazała 200 tysięcy złotych

Iga Świątek zdecydowała się przekazać pokaźną sumę 200 tysięcy złotych, by wesprzeć dwie fundacje – „Słonie na Baloknie” i „Dajemy dzieciom siłę”. Napisała, że to pierwszy raz, kiedy postanowiła wesprzeć jakąś organizację większą kwotą. „Decyzja była spontaniczna – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ważna dla mnie wygrana, urodziny Darii i rocznica finału French Open, który zmienił moje życie – to wszystko się na nią złożyło” – napisała w poście na Instagramie Polka.

Iga Świątek wraz z zespołem skontaktowała się z wyżej wymienionymi fundacjami, by ustalić konkretne cele, na które zostaną przeznaczone pieniądze. „Słonie na balkonie z wykorzystaniem tych środków od drugiej połowy listopada uruchomią dodatkowe dyżury psychologów, aby zapobiegać próbom samobójczym nastolatków, którzy dziś szukają pomocy dużo częściej niż przed pandemią. Kwota zabezpieczy też stałą roczną terapię dla 40 dzieci w kryzysie psychicznym. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę także zatrudni dodatkowych terapeutów w dwóch Centrach Pomocy Dzieciom, aby wspierać dzieci dotknięte przemocą” – poinformowała tenisistka z Raszyna.

Świątek zachęca do pomocy

Iga Świątek zachęciła również w pości do pomocy tym organizacjom. „Możecie zaangażować się, wpłacając na wybraną organizację nawet kilka złotych” – napisała Polka. Tenisistka zachęciła również do publikowania postów danych organizacji, aby więcej osób dowiedziało się, czym one się zajmują.

