Novak Djoković skomentował postawę Huberta Hurkacza. Ten odpowiedział

Hubert Hurkacz w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu mierzył się z Novakiem Djokoviciem. Górą w trzysetowym pojedynku był Serb, który po spotkaniu docenił jednak rywala. „Gratulacje dla Huberta Hurkacza za wspaniałą walkę dzisiaj na korcie i rok pełen wspaniałych rezultatów, które po raz pierwszy zapewniły mu miejsce w Turynie. Hubi to jedna z najmilszych osobowości w Tourze i zasługuje na wsparcie, jakie otrzymuje” – napisał lider rankingu ATP na Twitterze.

Wpis utytułowanego tenisisty skomentował Hurkacz, który podziękował Djokoviciowi za miłe słowa. Jak dodał Polak, gra z Serbem jest dla niego zawsze dużym wyzwaniem i „szansą na poprawę”. „Gratuluję zakończenia tego roku na pierwszym miejscu w rankingu, co jest pobiciem rekordu. To dla mnie wielka inspiracja. Do zobaczenia w Turynie!” – napisał 24-latek z Wrocławia.

Hurkacz dobrze zaczął, Djoković świetnie skończył

Przypomnijmy, Hurkacz wygrał pierwszego seta w półfinałowym meczu z Djokoviciem, prezentując bardzo dobry serwis i skuteczne zagrania przy siatce. Druga partia przebiegała pod dyktando Serba, który wykorzystał niewymuszone błędy Polaka i wygrał seta bez straty gema.

Trzecia partia była najbardziej wyrównana, a o losach seta zdecydował tie-break. W tym górą był Djoković, który tym samym wygrał całe spotkanie i awansował do finału turnieju. Tam pogromca Hurkacza pokonał w dwóch setach Daniiła Miedwiediewa.

