Djoković wygrał turniej w Paryżu. Pogromca Hurkacza pobił światowy rekord

Novak Djoković, aby awansować do finału, musiał zmierzyć się w półfinale z Hubertem Hurkaczem. Polak dobrze rozpoczął to spotkanie, ponieważ wygrał pierwszego seta 6:3. Później jednak do głosu doszedł Serb, który w drugiej partii nie dał zdobyć naszemu tenisiście ani jednego gema. W trzecim secie natomiast do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break, który zakończył się korzystnym wynikiem dla Djokovicia. Lider światowego rankingu awansował do finału, Hurkacz natomiast zapewnił sobie udział w ATP Finals w Turynie.

Djoković pokonał Miedwiediewa

W finale Djoković zmierzył się z Daniiłem Miedwiediewem, czyli drugą rakietą światowego rankingu. Mecz na szczycie zakończył się wygraną Serba w trzech setach. Ostateczne starcie rozpoczęło się dla lidera światowego rankingu bardzo słabo, ponieważ od razu przegrał swoją zagrywkę. Mimo odrobionych strat, nie uniknął ponownego przełamania i w rezultacie przegrania pierwszej partii.

W drugim secie gra Djokovicia nabrała rumieńców. Serb, podobnie jak w meczu z Hurkaczem, zaczął grać lepiej i wykorzystywać swoje szanse. Przy stanie 5:3 dla lidera rankingu Miedwiediew nie wykorzystał aż trzech szans na przełamanie, co ostatecznie znalazło swój koniec w punktowej zagrywce Djokovicia, dającej mu wyrównanie w meczu. W piątym gemie trzeciej partii Rosjanin prowadził już 40:15, ale Serb odrobił straty i wygrał 10 punktów z rzędu w efekcie czego druga rakieta rankingu ATP przegrywała już 2:5 i nie zdołała wrócić do meczu.

ATP 1000. Novak Djoković pobił rekord

Novak Djoković dzięki wygranej w ATP Masters w Paryżu stał się samodzielnym liderem klasyfikacji pod względem wygranych turniejów Masters 1000. Serb ma ich na swoim koncie 37. Na drugim miejscu znajduje się Rafael Nadal (36), a podium zamyka Roger Federer z 28 triumfami.

