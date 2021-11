WTA Finals. Kiedy Iga Świątek rozpocznie zmagania w tym prestiżowym turnieju?

WTA Finals to turniej kobiet rozgrywany zawsze na koniec każdego sezonu tenisowego. Udział w nim może wziąć osiem najlepszych tenisistek i par deblowych w danym roku. W tym sezonie do tej elity załapała się również Iga Światek, dla której to pierwsze takie wyróżnienie w karierze.

Przebieg turnieju WTA Finals

Turniej WTA Finals rozpoczyna się od zmagań w grupach, które jeszcze nie zostały rozlosowane. Z grup zostaną wyłonione w sumie cztery zawodniczki, które zmierzą się w półfinałach, a następnie finale tych zmagań. Polką, która regularnie uczestniczyła w tym turnieju (a w 2015 roku nawet wygrała), była Agnieszka Radwańska.

Pula nagród turnieju w Guadalajarze obejmuje aż pięć milionów dolarów. Dodatkowo do zdobycia będą punkty rankingowe. Zawodniczki dostają po 125 oczek za sam udział w turnieju. Każda wygrana to 125 kolejnych punktów. Za awans do finału dostaje się 330 punktów, a triumfatorka dodatkowe 420 oczek.

WTA Finals. Kiedy rozpocznie się turniej?

Turniej WTA Finals w Meksyku potrwa od 10 do 17 listopada. Od 10 do 15 będzie trwała faza grupowa, natomiast 16 i 17 zostaną rozegrane odpowiednio półfinały i finały singla i debla. Jeśli polscy kibice będą chcieli oglądać Igę Świątek w akcji, będą musieli przestawić się na nocny tryb życia, ponieważ sesja dzienna będzie zaczynać się o 14, czyli o 21 czasu polskiego, natomiast sesja wieczorna będzie miała swój początek o godzinie 2:30 w nocy.

Czytaj też:

Mateusz Sochowicz miał wypadek na torze. Polski olimpijczyk trafił do szpitala