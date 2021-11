Życiowy sukces Huberta Hurkacza. To najlepszy wynik w historii męskiego tenisa w Polsce

Turniej ATP 1000 Masters w Paryżu wygrał Novak Djoković, który w finale pokonał Daniła Miedwiediewa. Serb niezmiennie pozostaje liderem rankingu ATP, z dużą przewagą wyprzedzając Rosjanina. Za plecami najlepszej dwójki doszło do małych przetasowań, a swoją lokatę poprawił m.in. Hubert Hurkacz.

Polak dotarł do półfinału imprezy organizowanej w stolicy Francji, gdzie uległ późniejszemu triumfatorowi. Zdobyte punkty pomogły 24-latkowi nie tylko zakwalifikować się do prestiżowego ATP Finals, ale również awansować w rankingu. Hurkacz zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w zestawieniu, co jest nie tylko jego życiowym osiągnięciem, ale również najlepszym wynikiem w historii polskiego tenisa męskiego.

Ranking ATP. Hurkacz w czołówce

Novak Djoković (Serbia) 10940 pkt Danił Miedwiediew (Rosja) 7640 Alexander Zverev (Niemcy) 6540 Stefanos Tsitsipas (Grecja) 6540 Andriej Rublow (Rosja) 4950 Rafael Nadal (Hiszpania) 4875 Matteo Berrettini (Włochy) 4568 Casper Ruud (Norwegia) 3760 Hubert Hurkacz (Polska) 3706 Jannik Sinner (Włochy) 3395

Świątek też awansowała

Awans odnotowała także Iga Świątek, która przesunęła się z 10. na dziewiątą lokatę. Liderką rankingu niezmiennie pozostaje Australijka Ashleigh Barty. Druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Barbora Krejcikova. Polka, podobnie jak Hurkacz, wkrótce weźmie udział w turnieju dla najlepszych tenisistów sezonu. Świątek będzie rywalizowała w WTA Finals w meksykańskiej Guadalajarze, a impreza rozpocznie się już w środę 10 listopada.

