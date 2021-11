WTA Finals. Iga Świątek poznała rywalki. Przed Polką trudne zadanie

W WTA Finals bierze udział co roku osiem najlepszych tenisistek z całego sezonu. Nieoficjalne mistrzostwa świata odbywają się zawsze na koniec roku i są najbardziej prestiżowym wydarzeniem, zaraz po czterech turniejach wielkoszlemowych: Australian Open, French Open, Wimbledonie i US Open. W tym roku w zawodach weźmie udział również Iga Świątek, która awansowała do turnieju i została rozstawiona z numerem pięć.

WTA Finals. Iga Świątek poznała grupowe rywalki

Zmagania w WTA Finals rozpoczynają się od fazy grupowej. Osiem zawodniczek trafia do dwóch grup, po cztery do każdej z nich i tam rozgrywane są mecze każdy z każdym. Po dwie najlepsze tenisistki z grup awansują do półfinałów. Iga Świątek poznała już swoje rywalki i jedno jest pewne – Polkę czeka bardzo trudne zadanie.

W turnieju nie weźmie udział liderka światowego rankingu Ashleigh Barty, ale nie zmienia to faktu, że konkurencja będzie bardzo duża. Jedną z przeciwniczek w grupie Igi Świątek będzie wiceliderka zestawienia – Aryna Sabalenko z Białorusi. Kolejną rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem cztery Maria Sakkari, z którą tenisistka z Raszyna ma w tym sezonie więcej kłopotów niż przyjemności – dwa na dwa spotkania padły łupem Greczynki. Ostatnią członkinią tej grupy jest Paula Badosa, która wyeliminowała Świątek w drugiej rundzie igrzysk olimpijskich w Tokio. W drugiej grupie powalczą Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza i Anett Kontaveit.

Terminarz rozgrywek

Pierwsze zmagania w Guadalajarze rozpoczną się 10 listopada o godzinie 21 czasu polskiego – wtedy miejsce będzie miała dzienna sesja. Na 2:30 w nocy natomiast zaplanowana jest sesja wieczorna. Od 10 do 15 listopada będzie trwała faza grupowa, natomiast 16 i 17 zostaną rozegrane odpowiednio półfinały i finały singla i debla.

