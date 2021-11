Iga Świątek wygrała ostatnie spotkanie sezonu. „Z moją głową jest wszystko okej”

Iga Świątek była debiutantką podczas WTA Finals 2021. Polka przegrała swoje pierwsze spotkanie z Marią Sakkari, która aż trzy razy była w tym sezonie lepsza od naszej tenisistki. W drugim meczu turnieju 20-letnia zawodniczka z Raszyna pokazała się z o wiele lepszej strony, ale to również nie wystarczyło do wygranej. Ostatnia potyczka była dla Świątek tylko rewanżem za igrzyska olimpijskie, ponieważ wcześniej utraciła szansę na awans do półfinału.

WTA Finals. Iga Świątek podniosła się po porażkach

Iga Świątek wygrała swoje ostatnie spotkanie podczas turnieju WTA z Paulą Badosą 2:0 (7:5, 6:4). Zwycięstwo na zakończenie sezonu na pewno cieszy, mimo że nie przyniosło awansu. Doświadczenie, jakie Polka zebrała, na pewno zaowocuje w przyszłości. Sama zawodniczka po meczu wydawała się zadowolona z osiągniętego wyniku. – Na pewno jestem bardzo zadowolona, że udało mi się zagrać bardzo solidnie i podnieść po pierwszej porażce. Ten mecz z Sabalenką też był na wysokim poziomie. Z meczu na meczu się poprawiałam. Dużo się nauczyłam o sobie – oceniła reprezentantka Polski w pomeczowej rozmowie z Canal+ Sport.

Wiele osób w mediach poddawało w wątpliwość jakość współpracy Świątek z jej psycholog. Najwięcej krytycznych komentarzy pojawiło się po tym, jak premierowy mecz z Sakkari Polka kończyła ze łzami na policzkach. – Myślę, że dużo mam takich momentów, w których mentalnie wchodzę na odpowiedni poziom. Z moją głową jest wszystko okej – zapewniła tenisistka. – Myślałam, że ze względu na zmęczenie już mi się podnieść w tym sezonie nie uda, ale to zrobiłam – dodała jeszcze Polka.

