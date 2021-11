Wiemy, kto powalczy o zwycięstwo w ATP Finale. Novak Djoković poza turniejem

W sezonie 2021 ATP Finals odbywają się w Turynie. Przed włoskimi kibicami jeszcze wiele emocji, ponieważ finał odbędzie się w niedzielę 21 listopada o godzinie 17. Wiadomo, że nie wystąpi w nim Novak Djoković, który przegrał w sobotę spotkanie z Alexandrem Zverevem 1:2 (6:7, 6:4, 3:6).

ATP Finals. Hubert Hurkacz odpadł w grupie

W Turynie Polacy mieli swojego reprezentanta. Ten jednak nie zabawił tam zbyt długo. Hubert Hurkacz przegrał wszystkie trzy spotkania i nie awansował do półfinału. Co ciekawe, Polak do samego końca miał szanse na awans. Do szczęścia potrzebna była jednak wygrana z Alexandrem Zverevem. Niemiec był jednak poza zasięgiem polskiego tenisisty. Trzecia rakieta świata potwierdziła swoją dobrą formę, wygrywając również z Novakiem Djokoviciem w grupie.

Turyn 2021. W finale powalczą dwaj przeciwnicy Hurkacza

Ewidentnie grupa Huberta Hurkacza była podczas turnieju tą mocniejszą. To jej reprezentanci zameldowali się w wielkim finale turyńskiego turnieju. Daniił Miedwiediew wygrał wszystkie spotkania grupowe i gładko rozprawił się również w półfinale z Casperem Ruudem 2:0 (6:4, 6:2). Alexander Zverev natomiast przegrał we Włoszech tylko z Rosjaninem, ale po bardzo zaciętej walce, w której aż dwa sety kończyły się tie-breakiem. Jeśli Miedwiediew wygra niedzielny finał, obroni tytuł mistrza ATP Finals z poprzedniego roku. Zeszłoroczny turniej odbywał się w Londynie, a Rosjanin pokonał w finale Dominica Thiema 2:1 (4:6, 7:6, 6:4).

Czytaj też:

Działo się na FAME MMA 12. Gryzienie, dyskwalifikacje i kontrowersje