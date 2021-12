Iga Świątek wyprowadzi się z Polski? „Nic nie sugeruję i nie wtrącam się”

Iga Świątek może pójść tropem Huberta Hurkacza i wielu innych tenisistów, którzy przeprowadzają się za granicę w miejsca, które o wiele bardziej sprzyjają trenowaniu. Wrocławianin na ten przykład na swoją bazę obrał Monako, w którym oprócz raju podatkowego i wspaniałej infrastruktury sportowej jest szansa na wyśmienitych sparingpartnerów takich, jak Novak Djoković, Alexander Zverev, czy Caroline Woźniacki. Przed młodą tenisistką z Raszyna temat przeprowadzki jeszcze stoi otworem.

Iga Świątek wyprowadzi się z Polski?

Iga Świątek nie ma w tym momencie swoich stałych kortów, na których ćwiczy. – Czasami trenujemy tu w Józefosławie, czasami gdzieś na deskach. Wszystko zależy od nawierzchni. Mamy fajne korty ziemne w Raszynie, czyli niemal pod domem – mówił ojciec Igi, Tomasz Świątek, w rozmowie z Onet Sport.

Jeśli chodzi o sam temat przeprowadzki pan Świątek jest spokojny. – Czy myślimy o wyprowadzce? I tak i nie. To wynika trochę z przywiązania Igi do domu. Jak jest za długo na wyjeździe, to chce do domu, a jak jest za długo w domu, to chce trochę wyjechać – powiedział ojciec tenisistki. – Dzieje się tak przez podejście Igi do życia codziennego. To od niej będzie zależeć, co będzie chciała zrobić. Jest dorosła i ona będzie podejmowała tego typu decyzje. Nic nie sugeruję i nie wtrącam się. Będziemy obserwować – dodał Tomasz Świątek.

Przeprowadzka z Polski może być o tyle dobra, że warunki do trenowania za granicą są o wiele lepsze. Nie chodzi o same korty, a o aurę, która przez dłuższą część roku w naszym kraju nie sprzyja graniu poza halą czy balonem. Bazy w Stanach Zjednoczonych, czy Monako są pod tym względem o wiele bardziej komfortowe.

