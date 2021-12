Iga Świątek rozstała się z trenerem, ten komentuje. „To bardzo długi czas”

Iga Świątek o swojej decyzji poinformowała na Instagramie. „Po ponad pięciu latach zdecydowałam się zakończyć współpracę z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Ta zmiana nie jest łatwa i decyzja też nie była” – wyjaśniła tenisistka.

Iga Świątek o rozstaniu z trenerem

Triumfatorka French Open 2020 zaznaczyła, że tenisiści na swojej drodze spotykają osoby, które „wnoszą dużą wartość do ich pracy, a często też do życia, bo w tourze spędzają razem prawie cały rok” . „Dojrzałam do tego, że w życiu zawodowym potrzebujemy czasem takich zmian, aby spotkać kolejne osoby, z którymi zbudujemy współpracę na następne etapy naszego rozwoju” – dodała.

Świątek podziękowała przy okazji Sierzputowskiemu za wszystko, co dla niej zrobił. Podkreśliła też, że wiele mu zawdzięcza. „Macie prawo pytać co dalej. Mam wszystko, czego na ten moment potrzeba mi do dalszej pracy i chciałabym bez dodatkowej presji z zewnątrz skupić się w pełni na przygotowaniach do kolejnego sezonu. Mam nadzieję, że spotka się to z Waszym zrozumieniem” – podsumowała.

Piotr Sierzputowski komentuje

Na informację o zakończeniu współpracy zareagował Sierzputowski. Jak zaznaczył, pięć lat współpracy to „bardzo długi czas”. „To naturalne w każdej pracy, że zmiany są potrzebne i zazwyczaj są szansą. Kończę tę współpracę zadowolony z tych 5 lat, podczas których Iga najpierw stopniowo pięła się w górę, a w ostatnich dwóch sezonach wygrała nie tylko French Open, ale wskoczyła tez do top10” – zaznaczył szkoleniowiec.

Trener nie podjął jeszcze decyzji, czym będzie zajmował się po zakończeniu współpracy ze Świątek. „Możliwości jest wiele, nadchodzący czas chcę wykorzystać na rozmowy” – podkreślił Sierzputowski, który podsumowując swój wpis podziękował 20-letniej tenisistce za ostatnie lata.

