Wiemy, z kim zagrają Polacy w ATP Cup 2022. Uniknęliśmy „grupy śmierci”

ATP Cup to stosunkowo nowe rozgrywki, które jednak warto potraktować poważnie. W puli nagród jest aż 10 milionów dolarów. O tę imponującą nagrodę powalczą także Biało-Czerwoni, którzy zakwalifikowali się do tego turnieju ze względu na wysoką pozycję Huberta Hurkacza w rankingu ATP.

Historyczne sukcesy Huberta Hurkacza

Wrocławianin zakończył sezon na dziewiątej pozycji, dzięki czemu udało mu się nawet wystąpić w zawodach ATP Masters. Tam co prawda nie poradził sobie z jeszcze bardziej utalentowanymi przeciwnikami, aczkolwiek już samo dostanie się do niego należało uznać za wielkie osiągnięcie. Wcześniej udało się to jedynie Wojciechowi Fibakowi w 1976 roku.

Teraz Biało-Czerwoni staną przed kolejną szansą na odniesienie wielkiego sukcesu. Jako że ATP Cup jest turniejem zespołowym, oprócz Hurkacza na kortach w Sydney zobaczymy również Kamila Majchrzaka, Kacpra Żuka, Jana Zielińskiego i Szymona Walkowa. W trzeciej edycji turnieju wystąpi 16 zespołów podzielonych na cztery grupy. Mecze będą składały się z dwóch gier singlowych i debla.

Z kim zagrają Polacy w ATP Cup 2022?

Dla Polaków będzie to drugi udział w ATP Cup – dwa lata temu odpadli już po rundzie grupowej. Czy tym razem będzie inaczej? Ich rywalami na tym etapie będą Grecy, Argentyńczycy oraz Gruzini. Nie jest to „grupa śmierci”, ale to nie znaczy, że kogokolwiek należy lekceważyć. Australijski turniej będzie odbywał się od 1 do 9 stycznia 2022 roku.

Podział na grupy ATP Cup

A: Serbia, Norwegia, Chile, Hiszpania

B: Rosja, Włochy, Austria, Australia

C: Niemcy, Kanada, W. Brytania, USA

D: Grecja, Polska, Argentyna, Gruzja

