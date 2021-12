Novak Djoković wycofuje się z ATP Cup. Nadal niepewna jest sprawa Australian Open

Novak Djoković do tej pory nie podał do wiadomości, czy przyjął szczepienia na COVID-19. Serbski mistrz tenisa twierdzi, że to jego prywatna sprawa i jawnie krytykuje obowiązek szczepienia na Australian Open i w związku z tym nadal nie wiadomo, czy zawodnik zdecyduje się na występ tam. Pewne jest natomiast, że Djoković wycofał się z ATP Cup w Sydney.

Organizatorom Australian Open oczywiście bardzo zależy na tym, by Novak Djoković wystąpił na ich ziemi. Serb wygrywał ten turniej dziewięciokrotnie, więc jest swego rodzaju wizytówką zawodów. Rozpoczęły się więc rozmowy z władzami stanu Viktoria, by rozważyć dopuszczenie Novaka Djokovicia na zasadzie „medycznego wyjątku”. Ta decyzja może mieć poważny impakt na społeczeństwo, ponieważ mieszkańcom stanu, dotkniętym obostrzeniami, taka niekonsekwencja może się nie spodobać.

Novak Djoković rezygnuje z ATP Cup

Novak Djoković zrezygnował z ATP Cup w Sydney. Serbskiego tenisistę w drużynie zastąpi Dusan Lajović, 33. rakieta świata. Z turnieju wycofała się również cała reprezentacja Austrii po tym, jak zrezygnować z udziału musieli Dominic Thiem i Thomas Novak. Pierwszy z nich nie da rady wystąpić również w Australian Open. Jego kontuzja nadgarstka jest już prawie wyleczona, ale razem ze sztabem zdecydowali się na powolny powrót do gry na najwyższym poziomie.

