Australian Open. Novak Djoković skłamał? Zamieszanie wokół tenisisty trwa

Novak Djoković decyzją sądu odzyskał wizę, która umożliwia mu swobodne poruszanie się po Australii. Minister ds. imigracji Alex Hawke nadal zastanawia się, czy nie skorzystać z indywidualnych praw i mimo wszystko odebrać Serbowi wizę. Ewentualne kłamstwo, którego dopuścił się tenisista na pewno dostarczy ministrowi materiałów do namysłu.

Novak Djoković skłamał na australijskim lotnisku?

Ben Rothenberg z „New York Times” zwrócił uwagę, że w oficjalnym dokumencie na lotnisku, podczas składania deklaracji podróży Djoković podał, że przed pojawieniem się w Australii 6 stycznia, nie podróżował przez 14 dni. Jak wiadomo, nie jest to prawdą – serbski tenisista przygotowywał się bowiem do Australian Open w hiszpańskiej Marbelli.

W czasach pandemii przyjeżdżający do Australii są zobowiązani wypełniać formularz, w którym określają dokładnie swoje ostatnie podróże. Rothenberg cytuje w jednym ze swoich tweetów, że składanie fałszywych zeznań to poważne przestępstwo, które może podlegać karze cywilnej.

Minister do spraw imigracji Alex Hawke ciągle nie podjął decyzji co do ewentualnego deportowania Novaka Djokovicia. Chociaż sąd wydał nakaz uwolnienia Serba, Hawke ma indywidualne uprawnienia, które umożliwiają do podjęcia takiej decyzji w każdej chwili. Oczywiście motywy wyrzucenia konkretnych osób z kraju nie mogą być osobiste, a podparte odpowiednimi argumentami.

twitterCzytaj też:

Fabio Cannavaro podjął decyzję ws. prowadzenia reprezentacji Polski. Kibice nie będą zachwyceni