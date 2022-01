Sprawa Novaka Djokovicia w pigułce. To jeszcze nie koniec zamieszania

Novak Djoković jest od paru dni na ustach sportowej części świata. Zamieszanie związane z jego pobytem w Australii odbiło się szerokim echem wśród przeciwników i zwolenników szczepień. Dla jednych Serb urósł do rangi „bohatera walczącego o sprawiedliwość”, dla drugich natomiast umożliwienie mu udziału w turnieju Australian Open i traktowanie go jako „medycznego wyjątku” jest istnym skandalem. Cała historia z przystankiem w hotelu dla imigrantów ma swój początek już w 2021 roku, kiedy to zaczęły pojawiać się pierwszej informacje, że wielkoszlemowy turniej zaczynający się 17 stycznia będzie dostępny tylko dla zaszczepionych tenisistów i tenisistek.