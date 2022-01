Iga Świątek poznała rywalkę w pierwszej rundzie Australian Open. Znamy już wszystkie polskie pary

Już niebawem rozpocznie się kolejna edycja wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Jedną z reprezentantek Polski, która weźmie udział w tej prestiżowej imprezie sportowej, jest Iga Świątek. Do tej pory nie było wiadomo, z kim zmierzy się w pierwszej rundzie. Jej przeciwniczka musiała bowiem zostawić wyłoniona w kwalifikacjach.

Iga Świątek kontra Harriet Dart w pierwszej rundzie Australian Open

To właśnie stało się 14 stycznia, na kilka dni przed startem zawodów. Warszawianka mogła liczyć na pewien handicap, kiedy losowano drabinkę. Została ona rozstawiona z numerem siódmym, co oznaczało, iż w początkowych etapach turnieju będzie rywalizowała z przeciwniczkami niżej kwalifikowanymi w rankingu WTA.

Już teraz wiemy, że pierwszą z nich będzie Harriet Dart. Ta w nocy z czwartku na piątek (13 na 14 stycznia) czasu polskiego rywalizowała z Kimberly Birrell. Brytyjska zawodniczka walczyła o awans do Australian Open z miejscową zawodniczką. Ta jednak przegrała 0:2 (3:6 i 3:6), wskutek czego odpadła z eliminacji.

Co ciekawe do tej samej ćwiartki drabinki trafiła też Magda Linette. Jeśli obie Polki pokonają wszystkie swoje rywalki na wcześniejszych etapach turnieju, w trzecim meczu zagrają właśnie ze sobą. Przewiduje się natomiast, że pierwszą oponentką dla Świątek z najwyższej półki będzie Aryna Sabalenka. O ile oczywiście warszawianka dojdzie aż do ćwierćfinału Australian Open.

Wszystkie polskie pary 1. rundy Australian Open

Hubert Hurkacz – Jegor Gerasimow

Iga Świątek – Harriet Dart

Magda Linette – Anastasija Sevastova

Magdalena Fręch – Simona Halep

Kamil Majchrzak – Andreas Seppi

