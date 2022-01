Oficjalnie: Novak Djoković aresztowany! Wiemy, kiedy zakończy się jego sprawa

Sprawa Novaka Djokovicia i jego pobytu w Australii cały czas nie znajduje ostatecznego rozwiązania. Wieczorem (czasu polskiego) 14 stycznia najlepsza rakieta rankingu ATP znów musiała poddać się woli służb porządkowych. Serb trafił do aresztu po tym, jak jego wiza drugi raz została anulowana.

Minister ds. imigracji cofnął wizę Novaka Djokovicia

Była to decyzja, którą podjął minister do spraw imigracji, czyli Alex Hawke, Uargumentował to chęcią utrzymania zdrowia publicznego i porządku w swoim kraju. To efekt tego, że Djoković jest przeciwnikiem szczepionek na COVID. Ponadto istnieje poważne podejrzenie, że fałszował wyniki swoich badań. Miał nimi manipulować tak, by bez większych problemów logistycznych wziąć udział w Australian Open. Turniej wielkoszlemowy rozpocznie się już 17 stycznia.

Dla Djokovicia jest to już drugi pobyt w areszcie. Za pierwszym razem trafił do niego zaraz po przylocie. Spędził w nim cztery dni, a następnie został zwolniony, ponieważ sąd uznał, że decyzja o anulowaniu jego wizy była bezpodstawna. Serb wrócił więc na kort, ćwiczył w Melbourne, ale szybko znów napotkał problemy na swojej drodze, w wyniku decyzji ministra Hawke.

Kiedy rozprawa Novaka Djokovicia?

Polityk obawia się, że zachowanie sportowca sprowokuje Australijczyków do zwątpienia w sens szczepień, a to z kolei mogłoby wprowadzić ogromny chaos w życie mieszkańców tego kraju. Już teraz miejscowi antyszczepionkowcy prowadzą kampanię, wykorzystując do swoich celów nazwisko sportowca. W internecie pojawił się między innymi hashtag #IstandWithDjoković („stoję za Djokoviciem – ang.)

Wiadomo już, że sprawa Djokovicia ma się zakończyć w niedzielę. Wtedy to dojdzie do rozprawy w Sądzie Federalnym, gdzie pierwsza rakieta rankingu ATP zostanie przesłuchana. Wydarzenie to będzie miało miejsce w nocy z 15 na 16 stycznia czasu polskiego. Tenisiście grozi deportacja i zakaz wstępu do Australii na trzy lata. Biorąc pod uwagę fakt, że Serb ma już 35 lat, prawdopodobnie już nigdy nie wziąłby udziału w Australian Open.

Czytaj też:

Iga Świątek poznała rywalkę w pierwszej rundzie Australian Open. Znamy już wszystkie polskie pary