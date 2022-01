Jeszcze surowsza kara dla Novaka Djokovicia. Zobacz, jak przywitali go kibice po powrocie do kraju

W przeddzień rozpoczęcia Australian Open rozstrzygnęła się sprawa Novaka Djokovicia. Pierwsza rakieta rankingu ATP ostatecznie nie została dopuszczona do turnieju po kilku dniach walki o przyznanie mu pozwolenia na pobyt w tym kraju. Przegrał ją, a w konsekwencji był niemal natychmiast deportowany. To jednak nie koniec jego kłopotów.

Novak Djoković deportowany z Australii

Dzień po decyzji australijskiego sądu okazało się jednak, że kolejnym efektem przeciągającej się afery jest dodatkowa sankcja nałożona na sportowca. Dostał on bowiem trzyletni zakaz wstępu na teren tego państwa. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie zobaczymy go w akcji w Australian Open także w przyszłych sezonach. Być może nawet już nigdy, ponieważ Djoković ma 35 lat i coraz bardziej zbliża się do końca kariery.

Jakby tego było mało, 17 stycznia Francja zapowiedziała również wymóg pełnego zaszczepienia dla sportowców. To może poskutkować absencją Serba również w innym wielkim turnieju, czyli Roland Garros. French Open odbędzie się na przełomie maja i czerwca.

Kibice przywitali Novaka Djokovicia w Belgradzie

Djoković w drogę powrotną ruszył z Melbourne. Najpierw dotarł do Dubaju i stamtąd dopiero udał się do Belgradu. W ojczyźnie wylądował w godzinach popołudniowych. Choć był wyraźnie niepocieszony decyzją australijskiego sądu i tak mógł liczyć na wielkie wsparcie swoich rodaków. Na lotnisku licznie zgromadzili się kibice Serba. – Jesteś naszym mistrzem – skandował tłum. Fani Djokovicia mieli ze sobą flagi, stroje w narodowych barwach oraz transparenty.

twitterCzytaj też:

Jedna z faworytek wycofała się z Australian Open. Znamy powody jej decyzji