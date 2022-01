Rafael Nadal stoi przed historyczną szansą. Wystarczy wygrać dwa mecze

Rafael Nadal jest obok Novaka Djokovicia i Rogera Federera najbardziej utytułowanym tenisistą w historii. Cała trójka zdobyła po 20 Wielkich Szlemów w karierze. Z racji tego, że Hiszpan jest jedynym z nich, biorącym udział w styczniowym Australian Open, jako pierwszy ma szansę na przekroczenie tej magicznej liczby i wysunięcie się na czoło klasyfikacji wszechczasów.

Czterogodzinna batalia o półfinał

Rafael Nadal pokazał w ćwierćfinale Australian Open, że jest poważnym kandydatem do wygrania całego turnieju. Hiszpański tenisista wygrał z Denisem Szapawalowem 3:2 w batalii, która trwała ponad cztery godziny. Spotkanie nie było łatwe, choć na takie się zapowiadało. Nadal wygrał dwa pierwsze sety, a w trzecim do samego końca trwała wyrównana walka. Kanadyjski zawodnik przełamał doświadczonego Nadała dopiero w 10. gemie i złapał oddech, uciekając spod gilotyny. Czwarty set również padł łupem Szapowalowa i kibice byli świadkami piątej, ostatecznej partii.

Wydawało się, że Kanadyjczyk na fali świetnego powrotu do gry, pójdzie po zwycięstwo. Nadal miał jednak inne plany, co do finalizacji tego starcia. Hiszpan od razu przełamał swojego przeciwnika i do końca utrzymywał wynik przy swojej zagrywce, co ostatecznie dało mu awans do półfinału.

W półfinale będzie się działo

Rafael Nadal będzie grał w półfinale z kimś z pary Gael Monfils/Matteo Berrettini. W ewentualnym finale Hiszpan może trafić na kogoś z par półfinałowych drugiej części drabinki, czyli na Jannika Sinnera, Stefanosa Tsitsipasa, Felixa Auger-Aliassimena lub Daniła Miedwiediewa.

