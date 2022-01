Radwańska oceniła, czego zabrakło Świątek w Australian Open. Ta kwestia zdecydowała o jej porażce

27 stycznia Iga Świątek rozegrała swój ostatni mecz w Australian Open. Tego dnia zmierzyła się z Danielle Collins, która okazała się objawieniem tegorocznej edycji zawodów. Amerykanka nie dała szans Polce, a w finale zmierzy się z Ashleigh Barty, liderującej w rankingu WTA. Dla porównania pogromczyni warszawianki była sklasyfikowana na 30. lokacie.

Iga Świątek odpadła z Australian Open w meczu z Danielle Collins

W 1/2 finału Collins kompletnie zdominowała naszą reprezentantkę, z rzadka dając jej okazję do zdobycia kilku punktów z rzędu. Amerykanka była lepsza praktycznie w każdym aspekcie tenisowego rzemiosła. Nie popełniała wielu technicznych błędów, skutecznie zmieniała kierunki ataków, myliła rywalkę swoimi zagraniami i znakomicie serwowała. Wygrała więc 2:0.Samym dojściem do półfinału Australian Open Świątek wyrównała jednak osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej sprzed lat. Jej siostra Urszula na antenie TVP Sport wyjawiła, czego jej zdaniem zabrakło młodszej zawodniczce, aby zajść jeszcze dalej w tym wielkoszlemowym turnieju.

Urszula Radwańska oceniła, czego zabrakło Idze Świątek

– Rzadko kiedy zdarzają się mecze z udziałem Świątek, w których to jej przeciwniczki dyktują warunki. Przeważnie to ona dominuje, choć teraz było inaczej. Collins zrobiła wszystko, aby pokazać, że to od niej będzie zależeć, w jaki sposób ułoży się mecz. Moim zdaniem Idze zabrakło planu B, aby wybić Collins ją z rytmu. Amerykanka grała bardzo agresywnie, popełniała mało błędów – powiedziała.

– Sądzę też, że Iga mogła być zwyczajnie zmęczona po ćwierćfinale. Zarówno fizycznie, jak i mentalnie, bo tamto starcie kosztowało ją wiele emocji – dodała Radwańska.

Finał Australian Open zaplanowano na sobotę 29 stycznia, na godzinę 9:30 czasu polskiego.

