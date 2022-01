Iga Świątek po przegranym meczu dostała wiadomość od Rafaela Nadala. Zdradziła, co napisał jej idol

Iga Świątek przystępowała do tegorocznego Australian Open jako zawodniczka, której nigdy nie udało się dotrzeć do ćwierćfinału tej imprezy. Polka nie dość, że przebrnęła trzy pierwsze rundy bez straty seta, to pewnie ograła Soranę Cirsteę w walce o czołową ósemkę imprezy. Rozpędzona 20-latka w ćwierćfinale wyeliminowała z kolei Kaię Kanepi, a swój zwycięski marsz zakończyła dopiero w półfinale, mierząc się ze świetnie dysponowaną tego dnia Danielle Collins.

W rozmowie ze Sport.pl polska tenisistka przyznała, że docenia swoje osiągnięcie w Melbourne. – Wiem, jak trudna była moja droga do tego półfinału. Wygrałam kilka naprawdę trudnych rund. Wiem, jak zapracowałam na ten półfinał, ile serca włożyłam w te mecze. Dlatego uczuciem, które we mnie przeważa, jest duma – przyznała.

Iga Świątek o oczekiwaniach

Świątek potwierdziła jednak, że podczas Australian Open ciążyły na niej większe oczekiwania kibiców niż w trakcie French Open 2020, który zakończyła pierwszym i jak dotąd jedynym wielkoszlemowym triumfem w karierze. – Z moimi oczekiwaniami to jest tak, że staram się, żeby ich było jak najmniej. Pracuję nad nimi. Skupiam się na tym, żeby po prostu czuć się jak najlepiej w tourze WTA – zdradziła. Jak dodała, sama ma wobec siebie oczekiwania związane z osiąganiem dobrych wyników. Ale mam wrażenie, że teraz już nie budują presji, jak w zeszłym roku, tylko mnie motywują, sprawiają, że lepiej pracuję – dodała.

Zawodniczka podkreśliła, że w trakcie turnieju odczuwała wsparcie polskich kibiców, zarówno tych zasiadających na trybunach, jak i tych komentujących jej występy w mediach społecznościowych. Po przegranym półfinale dostała wiadomość także od Rafaela Nadala, który jest jej idolem. – To jest jedna z rzeczy, dzięki którym nie byłam zła po przegranym meczu! Ta wiadomość naprawdę mnie uskrzydliła – zdradziła.

Świątek nie przytoczyła całej wiadomości od Nadala, ale z jej relacji wynika, że utytułowany tenisista stwierdził, że zagrała bardzo dobry turniej. – Podkreślił, że mam super początek sezonu i żebym się skupiła na kolejnych krokach, bo idę w dobrą stronę i bardzo fajnie to wygląda – powiedziała.

