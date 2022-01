Iga Świątek oddała rakietę na licytację. Zwycięzca wydał fortunę

Iga Świątek parę dni temy zakończyła swój udział w Australian Open. Reprezentanta Polski w tym wielkoszlemowym turnieju zaszła aż do półfinału, w którym uległa niestety Amerykance Danielle Collins. Dojście do takiej fazy turnieju jest jednak już dużym sukcesem młodej tenisistki. To nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ wspaniałym osiągnięciem jest również wynik aukcji Świątek, na którą zawodniczka z Raszyna wystawiła swoją rakietę tenisową z turnieju WTA w Rzymie z 2021 roku.

Rakieta Świątek za grube tysiące

Iga Świątek po raz kolejny wzięła udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i tak jak wielu polskich sportowców dała możliwość nabycia fanom cennej pamiątki. Polska tenisistka przekazała na licytację swoją rakietę tenisową z wygranego turnieju WTA w Rzymie. Wyjątkowa pamiątka została sprzedana za 189 tysięcy 100 złotych. Dodatkowo Biało-Czerwona wystawiła na licytację wspólny trening. – Jeśli chcielibyście porozmawiać ze mną na żywo, zobaczyć też może, jak to wszystko wygląda zza kulis, to zachęcam was do brania udziału w akcji – mówiła Polka w nagraniu, które udostępniła na Instagramie.

Tegoroczny wynik pobił ten z 2021 roku. Wtedy rakieta z Rolanda Garrosa 2020 została sprzedana za 130 tysięcy złotych.

