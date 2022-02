Hubert Hurkacz wygrywa w 1/16 finału w Rotterdamie. To była trudna przeprawa

Hubert Hurkacz nie może być zadowolony ze swojego udziału w tegorocznym Australian Open. Reprezentant Polski odpadł już w drugiej rundzie z niżej notowanym Adrianem Mannarino (0:3) z Francji. Los chciał, że podczas kolejnego turnieju jego przeciwnikiem również był reprezentant Trójkolorowych. Tym razem jednak Polakowi udało się inaczej zakończyć mecz.

Pierwszy set był spokojny, później zaczęły się problemy

Hubert Hurkacz spokojnie i solidnie wszedł w mecz, czego dowodem jest wynik 6:4 dla Polaka w pierwszym secie. Nasz reprezentant przełamał przeciwnika w ostatniej chwili przy stanie 5:4. Wilfried Tsonga przegrał partię otwierającą spotkanie, ale warto nadmienić, że Francuz zaliczył w niej aż siedem asów serwisowych i nie zaliczył żadnego błędu podwójnego.

Druga partia to zupełnie inne emocje, ponieważ zawodnicy doprowadzili do tie-breaka nie przegrywając po drodze żadnego gema przy własnej zagrywce. Hubert Hurkacz mimo mierzenia się ze znacznie niżej notowanym zawodnikiem musiał rozegrać 12 gemów i dogrywkę. Tam prowadził 3:1, ale dał się dogonić, przez co tie-break musiał kończyć się na przewagi. Tsonga miał nawet dwie piłki setowe, których jednak nie wykorzystał, ponieważ Polak je obronił i ostatecznie wygrał 9:7.

W 1/8 finału turnieju w Rotterdamie Hurkacz zmierzy się z kimś z pary Lorenzo Musetti/Mikael Ymer. Mecz pomiędzy tymi zawodnikami odbędzie się we wtorek 8 lutego o godzinie 14.

Czytaj też:

Udany poranek w wykonaniu snowboardzistów. Kiedy oglądać 1/8 finału?