Iga Świątek gotowa na Dubaj. Poznała pierwszą rywalkę

Dla 20-latki będzie to pierwszy start w zawodach od Australian Open. Tam nasza reprezentantka spisała się świetnie, dochodząc aż do półfinału. Czy w Dubaju może powtórzyć sukces? Zadanie to na pewno nie będzie łatwe. Wystarczy wspomnieć, że Polka rozstawiona jest „dopiero” z szóstym numerem, a z czołówki rankingu WTA w Dubaju nie pojawią się jedynie Ashleigh Barty oraz Karolina Pliskova.

Iga Świątek gra w Dubaju. W pierwszej rundzie znana rywalka

Świątek wie już, że w pierwszej rundzie zmierzy się z Darią Kasatkiną. Rosjanka zajmuje obecnie 21. lokatę w rankingu WTA i raczej nie ma zbyt dobrych wspomnień z ostatniego spotkania z Polką. Obie zawodniczki spotkały się podczas tegorocznego Australian Open, a Rosjanka, choć spisywała się dobrze, musiała uznać wyższość Świątek, która oddała jej zaledwie pięć gemów.

Jeżeli Polka pokona Rosjankę, w kolejnej rundzie nie będzie już łatwo. Zgodnie z turniejową drabinką Świątek może trafić na Sofię Kenin z USA lub Jelenę Ostapenko z Łotwy. Obie te zawodniczki mają już na koncie ogromne sukcesy. Amerykanka jest mistrzynią Australian Open z 2020 roku. Łotyszka nie miała sobie równych w 2017 roku podczas turnieju Rollanda Garossa. Lepszą rywalką dla naszej reprezentantki byłaby Łotyszka, która co prawda pokonała ją jesienią podczas Indian Wells, ale do Dubaju może dotrzeć zmęczona, ponieważ niedawno zakończyła rywalizację w Petersburgu.

Turniej w Dubaju startuje w poniedziałek 14 lutego. Na razie nie wiadomo, o której godzinie na korcie pojawi się Iga Świątek. O udział w turnieju walczą również dwie inne Polki – Magdalena Fręch i Magda Linette.