Walka Hurkacza trwała do samego końca! Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku

Hubert Hurkacz w dosyć łatwy sposób pokonał w ćwierćfinale turnieju ATP w Dubaju swojego deblowego kolegę Jannika Sinnera z Włoch. Polak tym samym awansował do półfinału, w którym przyszło mu zmierzyć się z Andriejem Rublowem z Rosji.

W pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie

Hubert Hurkacz dobrze wszedł w mecz, ale pierwsze dwa gemy toczyły się punkt za punkt. Na szczęście oba okazały się wygrane przez Polaka. Oznaczało to, że już na samym początku nasz tenisista zdobył cenne przełamanie, które ostatecznie pozwoliło wygrać mu partię 6:3, ponieważ zdołał on do końca utrzymać swoje podanie.

Drugi set był bardzo wyrównany. Ani Hurkacz, ani Rublow przez długi czas nie pozwolili sobie na żaden błąd przy swojej zagrywce, chociaż w czwartym gemie Rosjanin miał jednego break pointa, który mógł zaważyć na wyniku. Niestety gorszy moment dla Polaka nadszedł w ostatnim gemie, w którym każdemu pachniało już tie-breakiem. Parę błędów doprowadziło do przełamania i wygrania partii przez Rublowa 7:5. Mecz odbył się więc w pełnym wymiarze setowym.

W trzecim secie znowu bardzo intensywny był czwarty gem przy zagrywce Huberta Hurkacza. Rublow miał aż cztery szanse na przełamanie. Ostatecznie żadnej nie wykorzystał, a Polak zdołał się wybronić na 2:2. Gra punkt za punkt znowu toczyła się do samego końca. Tym razem udało się Biało-Czerwonemu doprowadzić do tie-breaka, który nie odstawał poziomem od reszty meczu. W nim lepszy okazał się Rosjanin, który wygrał trzeciego seta 7:6 (7-5). Polak tym samym zakończył udział w turnieju na etapie półfinału.

