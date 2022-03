Polacy atakują Międzynarodową Federację Tenisową. Chodzi o decyzje ws. Rosji

Najważniejsze organizacje tenisowe na świecie (ATP, WTA i ITF) nie zdecydowały się na niedopuszczenie rosyjskich i białoruskich sportowców do gry w turniejach pod ich egidą. Rosja bezprawnie napadła na Ukraińców i doprowadziła do rozlewu krwi niewinnych ludzi, natomiast światowe organizacje w ramach sankcji postanowiły... usunąć flagi krajów odpowiadających za agresję i zawiesić w rozgrywkach ich reprezentacje. To nie spodobało się Polskiemu Związkowi Tenisowemu.

Dosadny list otwarty PZT

Polski Związek Tenisowy nie gryzł się w język w kwestii komentarzy decyzji światowych federacji tenisa. W otwartym liście dosadnie skrytykował on postawę WTA, ATP i ITF. „ITF, ATP i WTA powinna przyznać się do błędu i wycofać z tej haniebnej decyzji, która jawi się jako bezduszna i ośmieszająca zasady honoru, ale przede wszystkim ośmiesza ludzi, ginących z powodu okrutnej agresji Rosji i Białorusi” – napisano w otwartym liście PZT na Facebooku.

Polski Związek Tenisowy wystosował jasny apel do światowych organizacji tenisowych. „Apelujemy o refleksję i podjęcie natychmiastowej decyzji o zawieszeniu wszystkich tenisistów rosyjskich oraz białoruskich w rozgrywkach tenisowych działających pod szyldem ATP, WTA, ITF oraz TE” – napisano w liście otwartym.

Polski Związek Tenisowy jedyne honorowe odstępstwo od proponowanego przez nich rozwiązania widzi w wystąpieniu przez zawodników z prośbą o udzielenie statusu uchodźcy lub z podaniem o zmianę obywatelstwa.

