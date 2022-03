Djoković zwrócił się do swojego ukraińskiego kolegi po fachu. Piękny gest tenisisty

Novak Djokovic wywołał w ostatnich miesiącach wiele kontrowersji w kontekście Australian Open i braku szczepienia na COVID-19. Serbski tenisista poleciał do Australii, gdzie po długiej batalii z rządem i ministerstwem migracji został odesłany z powrotem do swojego kraju. 2. rakieta świata nie wzięła tym samym udziału w AO i to Rafael Nadal jako pierwszy wygrał swój 21. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W kwestii szczepień i związanej z nimi wolności wyboru można się z Djokoviciem zgadzać lub nie, ale na pewno nie można odmówić mu dużego serca i wyczulenia na ludzką krzywdę.

Piękny gest Djokovicia. Chce nieść pomoc na Ukrainie

Novak Djokovic wysłał wiadomość do ukraińskiego tenisisty Serhija Stachowskiego wiadomość, w której zwrócił się z zapytaniem o jak najlepszą formę pomocy dla będącej pod brutalnym naporem Ukrainy. „Jak się trzymasz, Stako? Walczysz?” – zaczął wiadomość Serb. „Myślę o tobie. Mam nadzieję, że już niedługo wszystko się uspokoi” – dodał jeszcze tenisista.

Stachowski dodał zrzut ekranu tego fragmentu rozmowy, by oficjalnie podziękować swojemu koledze za wsparcie dla jego kraju. „Ukraina jest wdzięczna” – podpisał zdjęcie ukraiński tenisista. Stachowski odstawił na boczne tory sport, by walczyć za swój kraj.

