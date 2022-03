Fantastyczny mecz Igi Świątek w Indian Wells. Polka rozbiła rywalkę i awansowała do półfinału

W nocy z 16 na 17 marca Iga Świątek rozegrała następne spotkanie w tegorocznej edycji Indian Wells. Reprezentantka Polski już wcześniej dobrze radziła sobie w turnieju. Rozgrywki zaczęła od drugiej rundy, a w poszczególnych etapach pokonywała Angelinę Kalininę, Clarę Tauson oraz Angelique Kerber – z każdą z wymienionych zawodniczek zwyciężyła 2:1.

Spektakularne zwycięstwo Igi Świątek z Madison Keys

Znacznie lepiej Warszawiance poszło natomiast w starciu z Madison Keys, z którą zmierzyła się w ¼ finału Indian Wells. Ze strony Biało-Czerwonej był to prawdziwy pokaz siły. Nasza reprezentantka była lepsza od Amerykanki praktycznie w każdym aspekcie tenisowego rzemiosła. Ta nie mogła sobie poradzić z silnymi i celnymi zagraniami Świątek. Keys została zmuszona do tego, aby głównie się bronić i nie udawało jej się to. Pierwszego gema wygrała dopiero przy stanie 0:5 w pierwszym secie. Ostatecznie Polska wygrała go 6:1.

Jak się potem okazało, był to jedyny gem, w którym Amerykanka była w stanie zwyciężyć. Wszystkie pozostałe padły łupem Biało-Czerwonej. Wysoka koncentracja, moc i precyzja w zagraniach sprawiły, że Keys popełniała błędy, zmuszając się od czasu do czasu do bardziej ryzykownych zagrań. Takich jak na przykład nieudany skrót czy grany ewidentnie na siłę return. Nic to nie dało zawodniczce z Illinois, bo ostatecznie Świątek wygrała drugi set 6:0 i całe spotkanie 2:0.

Simona Halep następną rywalką Igi Świątek

Wiadomo już, że w kolejnym meczu Polka zmierzy się z Simoną Halep. Na razie wiadomo tylko tyle, iż starcie to zostało zaplanowane na piątek 18 marca, aczkolwiek konkretna godzina nie została podana.

