Organizacja WTA zażartowała z Igi Świątek. Te zdjęcia robią furorę

Iga Świątek przebojem przeszła przez pierwsze rundy Indian Wells, pokonując po drodze Angelinę Kalininę, Clarę Tauson, Angelique Kerber i Madison Keys. Polka pewnie awansowała do półfinału turnieju, w którym zagra z Simoną Halep. 20-latka, która przystąpiła do zmagań w Kalifornii rozstawiona z numerem trzecim, jest faworytką tego starcia i główną pretendentką do triumfu w całej imprezie.

Przerobione zdjęcia Igi Świątek

Nic więc dziwnego, że dużo uwagi Polce poświęca WTA, czyli największa organizacja kobiecego tenisa. Na twitterowym profilu organizacji pojawiły się trzy przerobione zdjęcia triumfatorki French Open 2020. Na pierwszym z nich Świątek jedzie konno, na drugim skacze przez płotki, a na trzecim gra w koszykówkę, popisując się efektownym „wsadem”.

Organizacja WTA nie tylko zażartowała ze Świątek, ale też postanowiła włączyć do zabawy kibiców. „Które jest wasze ulubione?” - zapytali administratorzy konta, a w dołączonej do posta ankiecie wzięło udział ponad 2 tys. internautów. Najwięcej z nich, bo ponad 65 proc. wskazało, na pierwszą opcję, czyli Polkę jadącą konno.

twitter

Przypomnijmy, półfinałowy mecz Igi Świątek z Simoną Halep zostanie rozegrany już w nocy z piątku na sobotę. Po zakończeniu tego spotkania na kort wyjdą Paula Badosa i Maria Sakkari, które powalczą o drugie miejsce w finale Indian Wells. Niezależnie od wyniku starcia, Świątek po zakończeniu turnieju znajdzie się na rekordowo wysokiej pozycji w rankingu WTA. Do tej pory 20-latka była kilkukrotnie czwarta, a dzięki awansowi do półfinału Indian Wells w najnowszym zestawieniu zostanie sklasyfikowana na co najmniej trzeciej pozycji.

