Tyle zarobiła Iga Świątek dzięki wygraniu Indian Wells 2022. Kwota robi wrażenie

Iga Świątek wiosną 2022 roku daje kibicom mnóstwo radości. Najwięcej oczywiście w ostatnich tygodniach, kiedy rywalizowała w Indian Wells. Polka w tym turnieju WTA pokazała się ze swojej najlepszej strony i dzięki temu zdobyła nie tylko kolejny tytuł, lecz również ogromne pieniądze.

Droga Igi Światek do finału Indian Wells

Co ciekawe jednak w początkowych fazach rozgrywek naszej reprezentantce wcale nie szło jak po maśle. Pochodząca spod Warszawy tenisistka rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy, ponieważ wcześniej uzyskała wolny los. Jej pierwszą rywalką została więc Angelina Kalinina, która ostatecznie przegrała 1:2 (7:5, 0:6, 1:6). Następnie naprzeciw Świątek stanęła Clara Tauson i przebieg tego meczu był podobny – Polka przegrała pierwszy set, ale w dwóch kolejnych nie dała rywalce szans.

Nieco poważniej zrobiło się w 1/8, aczkolwiek Angelique Kerber nie wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności. W ćwierćfinale z kolei Polka rozgromiła Madison Keys, oddając Amerykance tylko jednego gema w całym starciu. Z Simoną Halep już tak łatwo nie poszło, ale Rumunka również poległa 0:2 (6:7 i 4:6). W finale Indian Wells Świątek spotkała się natomiast z Marią Sakkari, która niespodziewanie wyeliminowała wcześniej Paulę Badosę. Greczynka początkowa postawiła się rywalce, ale ostatecznie nie dorównała jej poziomem i to Świątek wygrała turniej.

Ile pieniędzy zarobiła Iga Świątek, dzięki wygraniu Indian Wells?

Ten triumf pozwolił też zarobić Biało-Czerwonej imponującą sumę. Premia finansowa przewidziana dla zwyciężczyni była wielka. Nagroda ufundowana przez BNP Paribas Open wynosiła 1,23 miliona dolarów. W przeliczeniu na polską walutę daje to ponad pięć milionów złotych. Co ciekawe, jest to kwota większa niż dotychczasowa, którą Swiątek zarobiła w kilku innych rozgrywkach tego sezonu razem wziętych.

