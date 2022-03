Budujące słowa legendy o Idze Świątek. „Już teraz gra najlepiej na świecie”

Iga Świątek bardzo udanie rozpoczęła sezon, awansując do półfinału Australian Open oraz wygrywając turnieje w Katarze i Indian Wells. Polka awansowała także na drugie miejsce rankingu WTA, co stanowi jej życiowe osiągnięcie. To, że zawodniczka z Raszyna osiągnie taki poziom, już kilka lat temu przewidywał Wojciech Fibak, który prognozował, że Polka będzie najlepszą tenisistką świata.

Jak się okazuje, legenda tenisa swojego zdania nie zmienia. – Ja już od dłuższego czasu mówię, że Iga gra najlepiej na świecie i tak lubię mówić, choć wiadomo, że zdarzają się jej jeszcze słabsze okresy w karierze. Dla mnie Iga, kiedy jest w formie, gra taki tenis kosmiczny – przyznał Fibak w rozmowie z Polsatem Sport.

Świątek jak Williams i lepsza od Barty?

Zdaniem Fibaka Świątek wkrótce może stać się lepszą zawodniczką od Ashleigh Barty, która jest liderką światowego rankingu. – Ten moment wkrótce nadejdzie, bo Iga poprawiła jeden szalenie ważny element: regularność gry i udanych uderzeń, przy zachowaniu swojej agresywności – przekonywał. Jak dodał, Polka gra też lepiej bekhendem, który jest solidniejszy i skuteczniejszy niż w przypadku Australijki.

Fibak pokusił się też o odważne porównanie Świątek do Sereny Williams. – Ja tak naprawdę to już kilka lat temu powiedziałem, że Iga to jest taka druga Serena Williams i nadal tak myślę. Serena była dominatorką światowych kortów i Iga też może nią zostać ze swoim stylem gry, ze swoją siłą mentalną – ocenił.

Według legendy tenisa Świątek jest obok Roberta Lewandowskiego „wymarzoną ambasadorką polskiego sportu”, ponieważ tenis jest popularny na całym świecie. – Podobnie jak Robert jest zawsze uśmiechnięta, zawsze pozytywnie nastawiona, gotowa na podpisanie zdjęć, złożenie autografów. Możemy być z niej dumni – przekonywał.

