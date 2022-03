Australia huczy od plotek. To dlatego Ashleigh Barty kończy karierę?

Rankiem 23 marca Ashleigh Barty opublikowała wideo, które zszokowało cały świat tenisa. W mini wywiadzie opowiedziała bowiem o planowanym od jakiegoś czasu zakończeniu kariery. Australijka ogłosiła swoją decyzję z uśmiechem na ustach, choć nikt nie spodziewał się po niej takiego kroku.

Ashleigh Barty poinformowała o zakończeniu kariery

Jak się okazuje, z takim planem nosiła się już po triumfie w ubiegłorocznym Wimbledonie. Teraz jednak zamiary przekuła w czyny.

„Dzisiejszy dzień jest dla mnie trudny i pełen emocji, ponieważ ogłaszam moje odejście z tenisa. Nie byłam pewna, jak podzielić się z wami tą wiadomością, więc poprosiłam o pomoc moją dobrą przyjaciółkę Casey Dellacqua. Jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co dał mi ten sport. Czuję się dumna i spełniona. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali” – napisała na swoim Instagramie.

Naturalnie zaraz po ogłoszeniu tej decyzji przez Australijkę w mediach (także społecznościowych) zaroiło się od spekulacji na temat prawdziwego powodu zakończenia kariery przez pierwszą rakietę rankingu WTA. Przypominano też 2014 rok, kiedy zaledwie w wieku 19 lat zawodniczka zrobiła sobie przerwę od profesjonalnego tenisa, bo… Chciała cieszyć się życiem typowej nastolatki.

Ciąża powodem zakończenia kariery przez Ashleigh Barty?

Tym razem powód miałby być znacznie poważniejszy, co zasugerował Bartosz Ignacik na Twitterze. „W Australii huczy od plotek o ciąży” – napisał komentator Canal Plus. Ta hipoteza faktycznie jest bardzo często przywoływana w dyskusjach na temat Barty. Według kibiców zgadza się ona ze słowami tenisistki, która w trakcie opublikowanego wywiadu wyznała, że „teraz przyszedł czas, by gonić za innymi marzeniami”. Jednym z nich miałoby być właśnie posiadanie dziecka.

Partnerem Barty jest Garry Kissick, znany golfista. Pozostają parą od sześciu lat, a w listopadzie ubiegłego roku Australijka przyjęła jego oświadczyny.

