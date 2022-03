Iga Świątek wygrała z Viktoriją Golubic. To oznacza historyczny sukces!

Iga Świątek ma jak na razie piorunujący sezon. Półfinał Australian Open i dwa wygrane turnieje rangi 1000 sprawiły, że Polka znalazła się na 2. miejscu w rankingu WTA.

Później wydarzyła się rzecz niespodziewana – liderka zestawienia Ashleigh Barty zakończyła profesjonalną karierę w wieku zaledwie 25 lat. Przed Świątek otworzyła się wspaniała okazja na życiowy sukces, ponieważ potrzebowała zaledwie jednej zwycięstwa w WTA w Miami, aby zapewnić sobie awans na pierwszą pozycję.

Spotkanie z Golubic poszło zgodnie z planem

Mecz Igi Świątek w 2. rundzie WTA w Miami obył się bez większych problemów. Raszynianka w pierwszym secie straciła zaledwie dwa gemy, w drugim zaś obeszło się bez jakichkolwiek „opóźnień” i przy 6:0 Polka mogła chować rakiety do torby i myśleć o następnej rywalce. Wygrana naszej zawodniczki oznacza, że awansuje ona na 1. miejsce w rankingu WTA, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii polskiego tenisa. „Jestem prawie pewna, że jutro słońce będzie świeciło tak samo jak dziś, póki co to wszystko wydaje się jednak nierealne” – napisała Świątek na swoim Twitterze.

Dla Igi Świątek mecz z Golubic był 12. wygranym z rzędu i 21. zwycięskim w całym sezonie. Szansa na 13. sukces jeden po drugim nadejdzie już niedługo, ponieważ Polka zmierzy się w 3. rundzie WTA Miami z Madison Brengle, 31-letnią Amerykanką, która zajmuje 59. miejsce w rankingu WTA. Zawodniczki mają już wspólną rywalizacyjną przeszłość. w 2018 roku tenisistka z Raszyna uległa reprezentantce USA 1:6, 1:6, natomiast w 2021 roku w Adelajdzie Świątek zdołała się odegrać i zwyciężyła Amerykankę 6:3, 6:3.

