Iga Świątek zagra w kolejne rundzie WTA Miami. Godzina meczu tylko dla prawdziwych fanów

Iga Świątek nie przegrała 12 meczów z rzędu i raczej nie planuje się zatrzymywać. Polka walczy o trzeci z rzędu triumf w turnieju rangi 1000. Do tego momentu jeszcze oczywiście długa droga, ale świadomość swojej formy i nadchodzącej pierwszej pozycji w rankingu może unieść raszyniankę daleko w drabince rozgrywek. Na razie jednak trzeba skupić się na meczu 3. rundy.

Z kim zmierzy się Iga Świątek?

Iga Świątek zmierzy się w 3. rundzie turnieju WTA 1000 w Miami z Madison Brengle. 31-letnia Amerykanka najwyżej w swojej karierze była notowana na 35. miejscu rankingu WTA. W ciągu wielu lat gry dwa razy zwyciężała w turniejach rangi WTA 125. Dla porównania Polka tylko na dwóch ostatnich turniejach rangi 1000 odniosła dwa przepiękne zwycięstwa i awansowała na 2. miejsce w rankingu światowym. Dzięki rezygnacji Ashleigh Barty i wygranej w 2. rundzie turnieju w Miami raszynianka natychmiastowo stała się liderką zestawienia. Co prawda jest to na razie wirtualne prowadzenie, ale już od 4 kwietnia będzie to oficjalne.

Iga Świątek – Madison Brengle. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Spotkanie Świątek z Madison Brengle rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek nie wcześniej, niż o godzinie 1 w nocy. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Canal+.

