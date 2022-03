Amerykanka na drodze Igi Świątek do sukcesu w Miami. Podpowiadamy, gdzie znaleźć transmisję TV i online

Iga Świątek nie zdążyła nawet dobrze nacieszyć się sukcesem, jakim było wygranie przez nią rozgrywek Indian Wells. Niedługo potem Polka rozpoczęła rywalizację w Miami, gdzie również ma szansę osiągnąć kolejny znaczący sukces. Zanim to uczyni, musi jednak pokonać Cori Gauff.

Dobry początek rywalizacji Igi Świątek w Miami

Spotkanie to może być dla Warszawianki o tyle wymagające, że odbędzie się niespełna 24 godziny po poprzednim meczu. W nim reprezentantka naszego kraju poradziła sobie doskonale. Jej przeciwniczką była bowiem Viktorija Golubić. Szwajcarka nie potrafiła nawiązać równorzędnej walki z Biało-Czerwoną i w całym starciu wygrała zaledwie dwa gemy. Ogółem przegrała zaś 0:2 (2:6 i 0:6).

Następną przeciwniczką Świątek była Madison Brengle i tak okazała się niewiele lepsza od swojej poprzedniczki. Znów to Polka dominowała nad oponentką, nie dając jej złudzeń co do tego, kto po ich starci przejdzie do dalszej rundy zawodów w Miami. Ten pojedynek zakończył się wynikiem 2:0 (6:0 i 6:3) na korzyść pochodzącej spod Warszawy tenisistki.

Iga Świątek będzie numerem jeden w rankingu WTA

Już to pierwsze spotkanie było bardzo ważne dla reprezentantki naszego kraju. Wygranie go było bowiem warunkiem co do tego, aby niebawem objąć prowadzenie w rankingu WTA.

Przypomnijmy – było to możliwe w dużej mierze dlatego, że Ashleigh Barty, dotychczasowa pierwsza rakieta tej klasyfikacji, zdecydowała się zakończyć karierę w wieku 25 lat. Krótko po ogłoszeniu swojej decyzji poprosiła władze federacji, o rychłe wymazanie jej nazwiska zestawienia.

Iga Świątek kontra Cori Gauff – transmisja TV i online

Mecz Igi Świątek z Cori Gauff odbędzie się jako trzeci w kolejności na ich korcie od godziny 18:00. Oznacza to, że starcie Polki z Amerykanką rozpocznie się między 21:00 a 22:00 czasu polskiego. Transmisja w Canal+ Sport oraz w serwisach canalplus.com i player.pl.

