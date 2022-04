Iga Świątek zagra z Naomi Osaką w finale Miami Open. O której mecz? Gdzie transmisja online i w TV?

W ostatnich tygodniach Iga Świątek jest nie do zatrzymania. Czy tak samo będzie w starciu, które zadecyduje o tym, kto zostanie mistrzynią tegorocznej edycji Miami Open? Wyzwanie stojące przed Polką jest wielkie, ponieważ jej rywalką będzie Naomi Osaka.

Iga Świątek nie miała sobie równych w Miami Open 2022

Pochodząca spod Warszawy tenisistka rozbudziła jednak apetyty kibiców, ze względu na to, jak doskonale radziła sobie w poprzednich tygodniach. Do finału zakwalifikowała się wcześniej pokonawszy Jessicę Pegulę (2:0 – 6:2 i 7:5) i był to jej szesnasty triumf z rzędu.

Po drodze do finału Świątek pokonała wiele rywalek, ale praktycznie żadna nie była w stanie nawiązać z nią równorzędnej rywalizacji. Przed Pegulą w meczach z Biało-Czerwoną poległy takie zawodniczki jak Viktorija Golubić, Madison Brangle, Cori Gauff czy Petra Kvitova. Żadna z nich nie wygrała ze Świątek ani jednego seta!

Co ciekawe, jeśli reprezentantka naszego kraju zwycięży w wielkim finale, zdobędzie nie tylko wiele punktów do rankingu WTA, ale także ogromne pieniądze. Według najnowszych doniesień wygrana nad Osaką pozwoli jej zarobić ponad pięć milionów złotych. W przypadku porażki na jej konto wpłynie kwota niemal dwukrotnie mniejsza.

Iga Świątek – Naomi Osaka. O której mecz? Gdzie transmisja online i w TV?

Mecz Igi Świątek z Naomi Osaką zaplanowano na wieczór 2 kwietnia, na godzinę 19:00 czasu polskiego. Finał Miami Open (WTA 1000) będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie internetowym canalplus.com.

