Ashleigh Barty zmieniła dyscyplinę sportu. Nagroda za wygraną w turnieju może rozbawić

Ashleigh Barty jeszcze jakiś czas temu była najlepszą tenisistką na świecie. Na początku roku Australijka triumfowała w Australian Open i nic nie wskazywało na to, że postanowi zakończyć swoją przygodę z tenisem, a jednak tak się stało. Pod koniec marca 25-latka przyznała, że jest już wyczerpana rywalizacją na najwyższym poziomie. – Po raz pierwszy powiedziałam to na głos i tak, trudno to przyznać, ale jestem gotowa. Jestem wyczerpana. Brakuje mi wszystkiego, czego potrzeba, aby rzucić sobie wyzwanie na najwyższym poziomie – wyjaśniła.

Krótka przerwa i symboliczna nagroda

Okazało się, że była liderka rankingu WTA nie ma zamiaru całkowicie rezygnować ze sportu. W miniony weekend niespełna dwa tygodnie po ogłoszeniu swojej decyzji, Australijka wzięła udział w amatorskim turnieju golfowym, który rozgrywany był w Brookwater Golf and Country Club w pobliżu Brisbane. Ashleigh Barty nie miała sobie równych i zwyciężyła w zawodach. Za wygraną otrzymała od organizatorów... 30 dolarów.

twitter

Światowe media już spekulują na temat ewentualnej kariery golfowej popularnej „Ash”. 25-latka jest utalentowana, o czym świadczyć mogą słowa Tigera Woodsa, który w przeszłości zachwycał się jej umiejętnościami. Australijka z pewnością ma też sentyment do golfa, ponieważ to na polu golfowym poznała swojego obecnego narzeczonego Garry'ego Kissicka.

Przypomnijmy, że w przeszłości Ashleigh Barty zawiesiła na kilka miesięcy swoją karierę tenisową i skupiła się na grze w krykieta. Występowała wówczas w lokalnym zespole Brisbane Heat.

Czytaj też:

Michniewicz zdradził szczegóły ws. Modera. Polak zdąży na mundial?