Poruszający wpis siostry Igi Świątek. Te słowa nie mogą dziwić

Początek 2022 roku bezapelacyjnie należy do Igi Świątek, która już na początku kwietnia osiągnęła bardzo wiele. Polka wygrała trzy turnieje WTA 1000 – w Dosze, Indian Wells i Miami, a także została numerem jeden światowego rankingu WTA. „Wiecie, że raczej nie skupiam się na liczbach i na miejscu w rankingu, ale ten moment bardzo dużo dla mnie znaczy. Zostałam pierwszą Polką w historii, która znalazła się na szczycie rankingu światowego tenisa. Mam nadzieję, że pierwszą i nie ostatnią i że w przyszłości będzie nas więcej” – napisała wtedy na Instagramie nasza tenisistka.

Drzwi do pierwszego miejsca dla Świątek, oprócz jej wspaniałej gry, otworzyła również decyzja wcześniejszej liderki Ashleigh Barty, która postanowiła odejść na tenisową emeryturę. Australijka była ostatnio widziana na turnieju... golfa, który nota bene padł jej łupem.

Agata Świątek zachwyca sukcesem siostry

Sukces Igi Świątek powoduje naturalnie duże poruszenie w jej rodzinie. Upust swojej radości w internecie dała siostra naszej tenisistki Agata. „W niecałe 2 miesiące odwróciłaś wszystko do góry nogami! Wiem, że teraz sama jesteś świadoma tego, że możesz osiągnąć dosłownie WSZYSTKO co chcesz i na co ciężko pracujesz!” – napisała Agata Świątek.

Siostra tenisistki stwierdziła, że wygranie Rolanda Garrosa w 2020 roku było dla niej „niewyobrażalne”, a po obecnych sukcesach brakuje jej słów. „Jestem z Ciebie niezmiernie dumna, z tego jak się rozwinęłaś przez te lata nie tylko jako zawodnik, ale głównie jako człowiek” – napisała jeszcze siostra Igi Świątek.

