Iga Świątek poznała swoją rywalkę. Tego nazwiska mało kto się spodziewał

Iga Świątek rozpoczyna turniej w Stuttgarcie jako pierwsza rakieta rankingu WTA. Polka miała w pierwszej rundzie wolny los i czekała na swoją rywalkę, która miała być wyłoniona z duetu Viktorija Golubić/Eva Lys.

Eva Lys przeciwniczką Igi Świątek. Niespodzianka już na samym początku turnieju

20-letnia Eva Lys niespodziewanie pokonała Viktoriję Golubić. Młoda Niemka (342. miejsce w rankingu WTA) wygrała z 38. rakietą rankingu światowego 2:1 (5:7, 7:5, 7:5). Zawodniczka naszych zachodnich sąsiadów dostała się do turnieju poprzez kwalifikacje. Sensacje w meczu z Golubić zapowiadał już pierwszy set, w którym Lys wyszła na prowadzenie 4:1. Wtedy Szwajcarka zdołała się jednak obronić. W drugim secie wydawało się, że Golubić doprowadzi sprawę do końca, ponieważ dwukrotnie przełamała swoją przeciwniczkę. Okazało się jednak, że tym razem Niemka zdołała odrobić straty i doprowadzić do remisu w setach. W trzeciej partii zawodniczki szły łeb w łeb, ale sensacyjnie to Lys zdołała postawić na swoim i w nagrodę zmierzy się w drugiej rundzie turnieju z Igą Świątek.

Dla Evy Lys pojedynek z Golubić był najważniejszym w karierze, ponieważ Niemka nigdy nie grała z kimś, kto jest tak wysoko w rankingu WTA. W następnej rundzie natomiast urodzona w Kijowie zawodniczka spotka najlepszą obecnie zawodniczkę świata Igę Świątek. Dla młodej Lys taki pojedynek to z pewnością spełnienie marzeń.

Iga Świątek - Eva Lys. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Iga Świątek zmierzy się z Evą Lys w środę 20 kwietnia. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 11. Turniej w Stuttgarcie można oglądać na sportowych kanałach Canal+.

Czytaj też:

Kosmiczne zagranie Igi Świątek. Ręce same składają się do oklasków