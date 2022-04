Zaskakujące doniesienia! Tegoroczny Wimbledon bez czołowych zawodników

Kilka tygodni temu organizator Wimbledonu, czyli All England Lawn Tennis Club, informował, że prowadzi rozmowy z brytyjskim rządem, które dotyczą ewentualnego występu rosyjskich i białoruskich zawodników w wielkoszlemowym turnieju organizowanym w Londynie. Ostateczna decyzja powinna zostać przekazana opinii publicznej na początku maja. Jednakże z nieoficjalnych informacji wynika, że tenisiści z Rosji nie wezmą udziału w tych prestiżowych zawodach.

Daniił Miedwiediew i inni nie zagrają w Wimbledonie

Według dziennikarzy amerykańskiego portalu Sportico.com decyzja została już podjęta i raczej nie zostanie zmieniona. Wkrótce również zostanie oficjalnie ogłoszona. „Rosjanie nie wystąpią na kortach Wimbledonu. Powodem jest napaść rosyjskich wojsk na Ukrainę” – czytamy w opublikowanym artykule.

Jeśli te medialne doniesienia się potwierdzą, oznacza to, że podczas tegorocznego Wimbledonu zabraknie kilku wybitnych zawodników i zawodniczek, w tym m.in. wicelidera światowego rankingu ATP – Daniiła Miedwiediewa, który byłby jednym z faworytów do końcowego triumfu. Ponadto nie wystąpią także ósmy w zestawieniu Andriej Rublow oraz zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA Anastazja Pawliuczenkowa. Zdaniem Sportico.com na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy zakaz gry na kortach w Londynie obejmie również białoruskich tenisistów. Wiele wskazuje na to, że oni też nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji.

W marcu brytyjski minister sportu Nigel Huddleston podkreślał, iż jego zdaniem sytuacja, w której gracze z Rosji wygrywają Wimbledon i manifestują swoją radość na przykład poprzez trzymanie rosyjskiej flagi, nie byłaby komfortowa.

Turniej rozpocznie się w poniedziałek, 27 czerwca i potrwa do niedzieli, 10 lipca.

