Radwańska ofiarą hejtu po przegranym meczu. Pokazała obrzydliwą wiadomość z Instagrama

Media społecznościowe mają to do siebie, że zbliżają sportowców do kibiców oraz odwrotnie. Z drugiej strony dzięki nim znacznie wzrosło też ryzyko zostania ofiarą hejtu, czego w ostatnim czasie nie unikają nawet największe gwiazdy sportu z różnych dyscyplin.

Urszula Radwańska odpadła z turnieju ITF w Nottingham. Grała z Robin Montgomery

Szczególnie dużo pomyj wylewa się na piłkarzy, aczkolwiek przykład Urszuli Radwańskiej pokazuje, że i w tenisie jest sporo negatywnych emocji. Reprezentantka Polski stała się celem ataku jednego z internautów po tym, jak w dość dramatycznych okolicznościach przegrała swój mecz, choć na początku szło jej bardzo dobrze.

Tenisistka mierzyła się z Robin Montgomery w ramach turnieju ITF w Nottingham, ale po dwusetowym spotkaniu odpadła z turnieju. Co ciekawe w pierwszym prowadziła już 5:2, by ostatecznie polec 6:7. W drugim natomiast nie była w stanie nawiązać z rywalką równorzędnej walki i korzystny wynik. Polka znów poległa, tym razem 2:6 i poniosła porażkę w całym spotkaniu.

Urszula Radwańska ofiarą hejtu na Instagramie

To bardzo nie spodobało się jednemu z użytkowników Instagrama, który po meczu wysłał do Radwańskiej wyjątkowo obrzydliwą wiadomość

„Straszne z ciebie ku******, prowadzisz 5:2 z jakimś no nejmem, a potem w pi***. Mam nadzieję, że w końcu zrezygnujesz z tenisa, bo przynosisz tylko wstyd rodzinie i Polsce. Dziwne, że jesteś z Krakowa, a zaciągasz jak wieśniara z Tarnowa” – napisał do zawodniczki użytkownik o nicku party.mat.

„Poznajcie Mateusza… Bardzo miły pan, klasa” – dodała od siebie Radwańska na Instastory, gdzie opublikowała screen z wiadomości.

