Igę Świątek czeka wymagający pojedynek. Kiedy mecz z udziałem Polki? Gdzie obejrzeć transmisję?

Iga Świątek przeżywa ostatnio wspaniały okres. Młoda Polka jest w fantastycznej dyspozycji. Gra jak z nut, dzięki czemu awansowała na pierwszą pozycję w światowym rankingu WTA. Ponadto może pochwalić się znakomitą passą 20 wygranych meczów z rzędu. Co ciekawe, tylko czterech zwycięstw brakuje raszyniance, aby wyrównać osiągnięcie Amerykanki Sereny Williams z 2013 roku. W tym roku 20-latka schodziła z kortu pokonana zaledwie trzy razy. Po raz ostatni w połowie lutego podczas turnieju w Dubaju. Lepsza okazała się wówczas Jelena Ostapenko. Tym razem tę niesamowitą serię spróbuje przerwać Emma Raducanu.

Iga Świątek i jej rywalizacja z Emmą Raducanu w WTA w Stuttgarcie

Brytyjska tenisistka zmierzy się z Igą Światek w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie. We wcześniejszych rundach poradziła sobie z Australijką Storm Sanders oraz Niemką Tamarą Korpatsch. Obecnie notowana jest na 12. miejscu w zestawieniu WTA. Obie zawodniczki są jednymi z najmłodszych w światowej elicie. W poprzednim sezonie 19-latka dość niespodziewanie triumfowała w wielkoszlemowym US Open. Wydawało się, że Emma Raducanu obierze podobny kurs, co raszynianka, jednak w tym roku znajduje się w słabszej formie.

Ma pewne problemy, przez które na korcie prezentuje się po prostu przeciętnie, a do tego jest nieregularna. Dopiero teraz, podczas tego turnieju, udało jej się wygrać dwa spotkania z rzędu, co wcześniej nie miało w tym sezonie miejsca. Aktualnie obie tenisistki znajdują się na zupełnie dwóch różnych, daleko położonych od siebie biegunach. Dlatego też zdecydowaną faworytką tego starcia jest Iga Świątek, co zresztą przyznała Brytyjka.

Będzie to pierwsze starcie z udziałem tych zawodniczek w ich seniorskiej karierze. Dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz, cztery lata temu, w ćwierćfinale juniorskiego Wimbledonu. Wówczas Polka z łatwością poradziła sobie z Emmą Raducanu 6:0, 6:1. Jak będzie tym razem?

Kiedy mecz Iga Świątek – Emma Raducanu? Gdzie oglądać transmisję TV?

Spotkanie Iga Światek – Emma Raducanu, którego stawką jest awans do półfinału turnieju WTA w Stuttgarcie, odbędzie się w piątek, 22 kwietnia. Początek pojedynku zaplanowany jest na godzinę 18:30, jednak może się rozpocząć nieco później. Wszystko zależy od pozostałych meczów rozgrywanych tego dnia. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport, a także za pośrednictwem Canal+ Online.

