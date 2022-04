Wspaniała sytuacja Igi Świątek. Nowy ranking WTA przyniósł zmianę

Iga Świątek jest dosłownie nie do zatrzymania. Reprezentantka Polski wygrała w niedzielę turniej WTA 500 w Stuttgarcie, za co dostała od głównego sponsora samochód i ponad 90 tysięcy euro. Dla naszej zawodniczki to już czwarty z rzędu wygrany turniej i co ważne 23. mecz z kolei bez porażki. Raszynianka się nie zatrzymuje. Od wtorku będzie walczyła na kortach w Madrycie, na których również będzie absolutną faworytką.

Coraz większa przewaga Polki w rankingu WTA

Iga Świątek dzięki trzem wygranym w turniejach rangi 1000 i jednym rangi 500 wypracowała sobie potężną przewagę nad przeciwniczkami. Polkę i drugą w zestawieniu Paulę Badosę dzieli aż 2136 punktów. Dla Hiszpanki to i tak sukces, ponieważ zdołała wyprzecić druga do tej pory Barborę Krejcikovą.

Iga Świątek jest na czele rankingu WTA od 4 kwietnia 2022 roku. Ashleigh Barty oficjalnie zrezygnowała z gry w tenisa i poprosiła o wykreślenie jej z zestawienia. Australijka zwolniła tym samym miejsce Polce, która od tamtej pory tylko umacnia swoją pozycję.

Iga Świątek (Polska) – 7181 pkt Paula Badosa (Hiszpania) – 5045 Barbora Krejcikova (Czechy) – 5043 Aryna Sabalenka – 4711 Maria Sakkari (Grecja) – 4651 Anett Kontaveit (Estonia) – 4511 Karolina Pliskova (Czechy) – 4207 Danielle Collins (USA) – 3151 Garbine Muguruza (Hiszpania) – 3070 Ons Jabeur (Tunezja) – 3015

